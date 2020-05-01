Caddebostan’da yeşil alanlara sosyal mesafe çemberleri çizildi

Korona virüse rağmen özellikle yaz aylarında çok sayıda kişinin uğrak yeri olan Caddebostan Sahilinde çemberli sosyal mesafe uygulaması başlatıldı. Sosyal mesafe çemberleri havadan görüntülendi.

Korona virüs önlemlerinde yavaş yavaş normalleşme süreci ile ilgili çalışmaları devam ederken, özellikle havaların ısınmasıyla açık alanları kullanmak isteyen vatandaşlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri belirli aralıklarla sahile çemberler çizdi. Ekipler, Sahile 2,5 metrelik aralıklarla çimlere zarar vermeyen su bazlı reçine ile 4 metre çapında çemberler çiziyor. Böylece sahilde oturmak isteyenler hem güzel havanın tadını çıkartacak hem de sosyal mesafe kuralına uymuş olacak.

Sosyal mesafe çemberlerinin çizilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden bir vatandaş, “Yeni normalleşmeye göre yapmak zorunda olduğumuz önlemler var. Umarım yakın zamanda refleks haline getiririz.

Selamlaşmaları sarılmaları uzaktan yapıyor olacağız dolayısıyla bu çemberlerde farkındalık oluşturacağına inanıyorum. Bu konuya duyarlılık gösterenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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