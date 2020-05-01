Tıraş Bıçakları; Keskin ve Dayanıklı

Erkeklerin bakımlı görünmesi de, kadınların bakımlı görünmesi kadar önemlidir. Erkeklerin bakımı için her şeyden önce kaliteli bir tıraş şarttır. Tıraş yaparken dikkatli olmak gerekir. Çünkü tıraş bıçağı keskin ve tehlikelidir. Küçük bir dikkatsizlikle cildinizi tahriş edebilirsiniz. Bu da hoş bir görüntüye sebep olmaz. Aynı zamanda kullandığını tıraş ürünleri de kaliteli olmalıdır.
Tıraş Ürünleri
Hem erkekler hem de kadınlar tıraş yapmaktadırlar. Ancak, erkekler arasında bu durum daha yaygındır.
En kullanışlı ürünler ise şunlardır;
Bu ürünleri her zaman rahat ve pratik bir şekilde kullanabilirsiniz.
Dynamo 3 Bıçaklı Oynar Başlıklı Kayganlaştırıcı Bantlı Tıraş Bıçağı 1400 Adet
Sürekli tıraş bıçağı satın almak istemiyorsanız, hep bir kenarda kaliteli tıraş bıçakları dursun diyorsanız bu paket tam size göre. Oynar başlıklıdır. Rahatça kavrayabilirsiniz. Bıçak araları açıktır dolayısıyla kolay tıkanmaz.
RockFace Tıraş Jeli/Shave Gel 200 Mililitre
Tıraştan önce uygulanır. Aktif soğutma ve nemlendirici bileşenlerinden oluşur. Kalın ve kremsi bir köpük halindedir.
WilkinsonSwordProtect Tıraş Köpüğü 200 Mililitre
Kısa ve zor tüyler için yakın tıraş sağlar. Tıraştan önce cilt için ekstra koruma sağlar. Tahrişleri ve yanmaları önler.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|+31
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|+18
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|+1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
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