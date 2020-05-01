Tıraş Bıçakları; Keskin ve Dayanıklı

Erkeklerin bakımlı görünmesi de, kadınların bakımlı görünmesi kadar önemlidir. Erkeklerin bakımı için her şeyden önce kaliteli bir tıraş şarttır. Tıraş yaparken dikkatli olmak gerekir. Çünkü tıraş bıçağı keskin ve tehlikelidir. Küçük bir dikkatsizlikle cildinizi tahriş edebilirsiniz. Bu da hoş bir görüntüye sebep olmaz. Aynı zamanda kullandığını tıraş ürünleri de kaliteli olmalıdır.

Tıraş Ürünleri

Hem erkekler hem de kadınlar tıraş yapmaktadırlar. Ancak, erkekler arasında bu durum daha yaygındır.

En kullanışlı ürünler ise şunlardır;

Dynamo 3 bıçaklı oynar başlıklı kayganlaştırıcı bantlı tıraş bıçağı 1400 adet

Rockface tıraş jeli/shave gel 200 ml

Wilkinsonswordprotect tıraş köpüğü 200 ml

Bu ürünleri her zaman rahat ve pratik bir şekilde kullanabilirsiniz.

Dynamo 3 Bıçaklı Oynar Başlıklı Kayganlaştırıcı Bantlı Tıraş Bıçağı 1400 Adet

Sürekli tıraş bıçağı satın almak istemiyorsanız, hep bir kenarda kaliteli tıraş bıçakları dursun diyorsanız bu paket tam size göre. Oynar başlıklıdır. Rahatça kavrayabilirsiniz. Bıçak araları açıktır dolayısıyla kolay tıkanmaz.

RockFace Tıraş Jeli/Shave Gel 200 Mililitre

Tıraştan önce uygulanır. Aktif soğutma ve nemlendirici bileşenlerinden oluşur. Kalın ve kremsi bir köpük halindedir.

WilkinsonSwordProtect Tıraş Köpüğü 200 Mililitre

Kısa ve zor tüyler için yakın tıraş sağlar. Tıraştan önce cilt için ekstra koruma sağlar. Tahrişleri ve yanmaları önler.