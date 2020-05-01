İSTANBUL BOĞAZDA YAT TURU ORGANİZASYONU BAŞLADI

Deniz Üzerinde Keyifli Kutlamalar
Son zamanlarda insanlar İstanbul’daki kutlamalarını mavilikler içindeki Marmara denizi ve İstanbul boğazı üzerinde kutlamak istiyorlar. Bu sebeple firma kutlamalarını denizin üzerinde yapmak isteyenler için İstanbul yat kiralama hizmeti veriyor. Günlük veya saatlik olarak verdikleri kiralama hizmeti sayesinde kişilerin yatlarda keyifli vakit geçirmelerine aracı oluyorlar.
Yatlarda Yapılabilecek Organizasyonlar
Yat kiralama İstanbul hizmeti sayesinde kişiler yatlar üzerinde farklı organizasyonlar düzenleyerek eğlenebiliyorlar. Ayrıca kişisel ya da kurumsal misafirlerini bu organizasyonlar sayesinde ağırlıyorlar. Firma tarafından kiraya verilen yatlarda kişiler doğum günü, düğün, toplantı, sünnet, evlenme teklifi, bekarlığa veda ya da nişan gibi organizasyonlarını gerçekleştirebiliyorlar. Yatta yapılan düğün sayesinde çiftler ömürleri boyunca unutamayacakları bir düğün yaşamış oluyorlar.
Firmadan Alınabilecek Hizmetler
Firma kutlama ve organizasyonlar için yat kiralama hizmeti veriyor. Ancak bu hizmet sadece yatın kiralanmasıyla sınırlı kalmıyor. Kişiler yapacakları kiralama sırasında tur süresini, menü ve içecek olup olmayacağını ve davetli sayısını belirliyorlar. Bunlar dışında almak istedikleri ek hizmetleri de kiralama hizmetine ekleyebiliyorlar.
Firmanın verdiği ek hizmetler arasında kemancı, oryantal, havai fişek, balon, çiçek, kırmızı halı, garson ve uçan balon hizmetleri bulunuyor. Kişilerin aldığı bu ek hizmetler sonrasında kiralama için ödeyecekleri fiyat belirleniyor.
Ayrıca firma müşterilerine kiralık yatları arasından seçim imkanı veriyor. Kiralamada hizmetler yanı sıra seçilen yatta fiyatı etkiliyor. Bu işlemler sonrasında kiralanacak tarih ve ücret ödemesi sonrasında kişiler yatı istedikleri tarihte organizasyonları için kullanmaya başlıyorlar.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|+31
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|+18
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|+1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
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