İstanbul bayramın ikinci gününde de sessizliğini koruyor

Korona virüs (COVİD-19) salgını ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı süresince 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

Bu nedenle bayramın ikinci gününde de Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Meydanı, E-5 karayolu ve Vatan Caddesinin boş kaldığı görüldü.

Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan dünyada ve Türkiye’de etkili olan Korona virüs (COVİD-19) salgını nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı geçmiş yıllarda olduğu gibi kutlanamadı. Buruk ve sessiz bir havasının yaşandığı bayramın ikinci gününde İstanbul sessizliğe büründü.

Dolup taşan meydanlar, yollar boş kaldı

Geçtiğimiz bayramlarda dolu olan Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Meydanı, Vatan Caddesi ve E-5 Karayolu bu defa boş kaldı. Kısıtlamadan kapsam dışı kalan vatandaşlar ise toplu taşımayı kullanmak için duraklarda bekledi. Durakların boş olduğu vatandaşlarında sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.

Sahillerde balık tutulmaması için alınan kararlara uymayan bir vatandaşında Sarayburnu Sahilinde balık tuttuğu görüldü.