Alex de Souza’den efsane Lefter’li Türkçe bayram mesajı

Bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen ve taraftarlarca çok sevilen Alex de Souza sosyal medya hesabından öyle güzel bir Türkçe bayram mesajı yayımladı ki;

Fenerbahçe’de forma giydiği dönemde adını kulüp tarihine kazıyan Alex de Souza, sosyal medya hesabından sarı-lacivertlileri duygulandıran bir görselle Ramazan Bayramı mesajı yayımladı. Alex, sarı-lacivertli kulübün efsanelerinden Lefter Küçükandonyadis’in elini öptüğü fotoğrafı paylaşırken, altına ise “Herkese iyi bayramlar” notunu düştü.