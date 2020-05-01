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İstanbul’da otobüs şoförleri arasında kavga kanlı bitti: 1’i ağır 2 yaralı


Sancaktepe’de ‘kadroya girme’ tartışması nedeniyle 2 otobüs şoförü arasında silahlı, bıçaklı kavga çıktı. Kavgaya karışan 2 kişi yaralanırken, boynundan yaralanan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılardan birinin eşi olduğu öğrenilen bir kadının ise olay yerinde şoka girdiği görüldü. Yaralıların ambulansa koyulduğu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Sancaktepe’de otobüs şoförleri arasında kavga kanlı bitti: 1’i ağır 2 yaralı – Tıkla İzle

Olay, Sancaktepe Veysel Karani Caddesi Aday Sokak üzerinde bulunan bir marketin önünde 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen 2 otobüs şoförü arasında kadroya girme tartışması nedeniyle kavga çıktı. Kavgada şahıslardan biri diğerini bıçakla boynundan yaralarken, diğeri silahla ateş etti. Silah ve bıçağın konuştuğu kavgada 2 şahıs da yaralandı.

Olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralanan şahıslar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Hastaneye kaldırılan şahıslardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılardan birinin eşi olduğu öğrenilen bir kadın ise olay yerine gelerek, olayın şokunu uzun süre atlatamadı.

Olayın meydana geldiği yerdeki market sahibi ise kavga edenleri tanımadıklarını söyleyerek, “Alacak verecek kavgası. Biri boğazını kesmiş, diğeri de ayağından vurmuş. Sonra dükkana fırlamışlar. Ben market sahibiyim, evdeydim o sırada. Babam dükkana bakıyordu. İkisi de yaralı. Boğazından yaralanan ağır yaralı” dedi.

Yaralıların ambulansa koyulduğu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

📆 23 Mayıs 2020 Cumartesi 22:44   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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