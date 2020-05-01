KADIKÖY VAPUR İSKELESİ YENİLENİYOR

Kadıköy-2 Vapur İskelesi tepeden tırnağa yenileniyor. İskeleleri bir yaşam ve etkinlik alanı olarak kullanmak istediklerini belirten Şehir hatları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş, diğer iskelelerde de yenileme çalışmaları başlatacaklarını açıkladı.

İBB Şehir Hatları AŞ, Kadıköy-2 Vapur İskelesi’nde yenileme çalışmaları başlattı. Ulaşım hizmetinin aksamaması için sokağa çıkma yasağının ilan edildiği günler ve gece süren çalışmalarda, iskelenin tamamı, zeminden tavana elden geçiriliyor.

“Vapurlar kadar iskeleler de önemli”

Yeni iskeleyi en kısa zamanda yolcularıyla buluşturmak için çalışmanın, deneyimli ekiplerce hızla yürütüldüğünü belirten Şehir Hatları A.Ş. Genel Müdürü Sinem Dedetaş, şunları söyledi:

“Hizmet verdiğimiz vapurlarımızı yenilerken, iskelelerimizi de ihmal etmiyoruz. En az vapurlar kadar, iskelelerimiz de önemli. İskeleleri sadece yolcuların geçip gittiği mekânlar olarak görmüyoruz. Yolcularımızın gerek vapurlarına giderken, gerekse vapur saatlerini beklerken soluklandığı, kendini iyi hissettiği temiz, ferah, aydınlık mekânlar olarak düşünüyoruz. Hem yolcularımızın hem de iskelelerde çalışan personelimizin rahat edeceği şekilde yenileniyoruz.”

Diğer iskeleler de yenilenecek

Başka iskelelerin de elden geçirileceğini belirten Dedetaş, “Önümüzdeki günlerde iskelelerimizi bir yaşam, etkinlik alanı olarak da kullanmak, plan ve hedeflerimiz arasında yer alıyor. Ayrıca iç mimar istihdam ettik. İskelelerimize iç mimar eli de değecek” dedi.

Tepeden tırnağa yenileme yapılıyor

Sorun olarak devralınan Kadıköy-2 Vapur İskelesi’nin asma tavanı indiriliyor. Tüm atık ve temiz su, elektrik tesisatları, yangın dedektörleri, iç-dış aydınlatma, turnikeler, biletmatikler, yolcu bilgilendirme anons ve panoları, internet alt yapısı, kameralar, ankesörlü telefonlar, banka ATM’leri, büfeler yenileniyor. Zemini temizleniyor.

Öte yandan iskelenin üst katında bulunan İstanbul Kitapçısı’nın Kültür AŞ tarafından yenilenme çalışmaları da sürüyor.

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