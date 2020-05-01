Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açıldı!

2 bin 682 yataklı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin sağlık turizminde büyük adımlar attığını vurgulayarak, “Artık İstanbul aynı zamanda uluslararası bir sağlık merkezi durumuna gelmiştir” dedi.

YOLLARININ YAPIMI TARTIŞMA KONUSU OLAN BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ AÇILIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılış törenine katıldı. Sosyal mesafe kurallarına büyük özen gösterilen törende oturma düzeninin de belirli aralıklarla planlandığı görüldü.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçtiğimiz dönemde Japon firmalarıyla Marmaray ve Osmangazi köprüsü gibi projelere imza attık. Bugün köklü Türk-Japon dostluğuna yeni bir halka daha ekliyoruz. Hastanemizin adını iki ülkenin işbirliğine yaraşır şekilde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirledik. Yine ismi ile müsemma olması için hastanemiz çevresindeki 15 dönümlük alanı binden fazla çam ve sakura ağacı ile donattık. Özellikle dostluğumuzun kalıcı olmasını sembolize eden adımlar. Sadece estetik bakımdan değil teknolojik altyapısı, imkanları ile İstanbul’un gurur abidelerinden olacak bir eseri daha ülkemize kazandırdık. Türk ve Japon firmalarının müşterek olarak bu eseri inşa etmeleri Türk Japon işbirliğine ve dayanışmasının bir ifadesidir. Çevre ve enerji dostu hastanemiz kamu özel ortaklığının en güzel örneklerinden biridir. 456 yoğun bakım olmaz üzere toplam 2 bin 682 yatağı, 725 muayene odası ile bu eser bilhassa korona virüs ile mücadelemizde kritik bir rol oynayacaktır. Hastanemizde tam kapasiteye ulaşıldığı günlük 35 bin ayaktan hasta alınmasını, 500 özellikle ameliyat yapılmasını planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Artık İstanbul aynı zamanda uluslararası bir sağlık merkezi durumuna gelmiştir”

Hastanenin yabancı misafirlere de hizmet vereceğini vurgulayan Erdoğan, “3 helikopter pisti de olan hastanemiz milletimiz ile birlikte İstanbul Havalimanı’na yakınlığı ile yabancı misafirlere de hizmet verecektir. Bu şu demektir. Artık İstanbul aynı zamanda uluslararası bir sağlık merkezi durumuna gelmiştir. Bunun özellikle başatı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi diğer tarafta Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesidir. Bir diğeri de korona sürecinde rahmetli olan Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi Sancaktepe’de. Bunlar geçici bir sahra hastanesi değildir. Bunları kalıcı özellikle inşa ettik. Bunlar gerçekten plan proje noktasında muhteşem hastaneler oldu. Yine bu süreçte bir de 100 yataklı Hadımköy’de Sultan Abdülhamit tarafından inşa edilmiş hastaneyi restore ederek muhteşem bir eser oldu. İnşallah onu da Yeşilköy acil hastanesi ile beraber aynı gün açacağız. Kaliteli ve kapsayıcı sağlık hizmetinin değerinin çok daha iyi anlaşıldığı dönemde burası sağlık turizminde Türkiye’nin marka eserlerinde biri olacaktır” şeklinde konuştu.

“Abe’ye şükran borcumuz var”

Korona virüs mücadelesinde bulduğu ilacı Türkiye ve ihtiyacı olan ülkelerle paylaşacağını söyleyen Japonya Başbakanı Şinzo Abe’ye teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Korona virüs salgını insanlık olarak son bir asırda karşılaştığımız en büyük sağlık sorunudur. Sayın Başbakanın şu anda buldukları aşı noktasında ve ürettikleri ilaç noktasında adil bir paylaşımı tüm insanlıkla paylaşacaklarını ifade etmesi ve Türkiye’yi de bu kapsam içinde ifade etmeleri gerçekten bizim sayın Abe’ye ancak bir şükran borcumuzun olduğunun ifadesidir. Kendisine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Gerek vaka sayısı, gerek vefat sayısı, gerek sağlık sisteminin işleyişi bakımından iyi bir konumdayız”

Dünyada birçok insanın korona virüs salgını ile mücadelede büyük zorluklar çektiğini hatırlatan Erdoğan, “Biz şu ana kadar 80’i aşkın ülkeye her türlü ürünlerimizi gönderdik. Hala da göndermeye devam ediyoruz. Çünkü bu bizim insani bir görevimizdir. Sağlık sistemlerinin çöktüğü, kamu düzeninin yara aldığı dönemde Türkiye ile Japonya örnek bir başarı sergiliyor. Gerek vaka sayısı, gerek vefat sayısı, gerek sağlık sisteminin işleyişi bakımında iyi bir konumdayız. Dün itibariyle günlük vaka sayımızı binin altına düşürdük. Diğer tüm göstergelerde de olumlu yönde gelişme var. Normalleşme adımlarını atarken tedbirleri elden bırakmıyoruz. İlaç maske koruyucu malzemeler noktasında eksiğimiz bulunmuyor. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın yanında sağlık malzemesi sıkıntısı yaşayan dost ve kardeş ülkelere yardım göndermeye devam edeceğiz. Şu anda 82 ülkeye tıbbi malzeme ve maske gönderdik. Kaderimiz ve kederimiz ortaktır inancıyla elimizdeki imkanları salgına karşı tüm insanlık için seferber etmeyi sürdüreceğiz. Açılışını yaptığımız Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bu mücadelemizde bize büyük katık sağlayacaktır. İnşallah sakuranın o farklı renklerdeki çiçeklerini göreceğimiz zamanlar var. Gerçi bizim erguvan gibidir sakura. 15-20 gün kalır ama yeşili muhafaza eder. Çam çok sağlıklı ve kalıcıdır. 4 mevsim diridir. Ağırlık olarak firmaya rica ettik ne kadar ladin bulursa bu ladinleri de buraya getir. Burası adeta çam ormanı haline dönüşsün. İnşallah kendileri şu anda nerede ladin varsa topluyorlar” dedi.

Konuşmaların ardında Cumhurbaşkanı Erdoğan hastane bölümlerine canlı bağlanarak çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve katılımcılar hastanenin açılış kurdelesini kesti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kurdele kesimi sırasında yaptığı kısa konuşmasında ise hastanenin yollarının yapım sürecini hatırlatarak, “Buradaki altyapı ile ilgili önceki belediye başkanlarımızın üstlendiği bu süreçte ne yazık ki yeni belediye başkanının ‘bizim imkanlarımız yok, yapamayız’ diye çekildiği bu işi talimatımla Ulaştırma Bakanımıza verdik. Sağ olsun Ulaştırma Bakanımız büyük bir gayretle şu anda yoldu viyadüktü bunları tamamladı. Şimdi de metro kısmının inşallah bu hafta devrini alıp süratle metroyu 1 yıl 1.5 yıl içerisinde metroyu bitirmek suretiyle artık bütün vatandaşımız buraya metro ile gelebilme imkanına sahip olacak. Şu an bulunduğumuz noktaya metrodan çıkabilecekler. Ulaşım sorunu da böylece çözülmüş olacak” dedi.

Bakan Koca: ‘Hastanelerimizde beklenen yoğunluk olmadan hastalık kontrol altında alınmıştır’

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs salgınıyla ilgili, “Hastanelerimizde beklenen yoğunluk olmadan hastalık kontrol altında alınmıştır, Türkiye sadece kendi ülkesine değil tüm dünyaya sağlık hizmeti sunmaya adaydır” dedi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Açılış törenine Japonya Başbakanı Şinzo Abe video konferans ile bağlanırken, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen törende Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıklamalarda bulundu. Koca, hastanelerde yoğunluk oluşmadan yeni tip korona virüs salgınının kontrol altına alındığına dikkat çekti.

“Sağlıkta ülkemizin çağ atladığı bir dönemi yaşadık”

Açılışta konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sağlıkta ülkemizin çağ atladığı bir dönemi yaşadık. Bu dönemi vatandaşımızın layık olduğu hizmete en üst seviyede kavuşmasını sağlayarak taçlandırmak istiyoruz. Açılışı yapılan bu kompleks sadece bir hastane değil, her biri alanında özelleşmiş 8 hastaneden oluşan bir hastane şehridir. 426 yoğun bakım yatağı toplam 2 bin 682 yatağa sahip. 725 hasta muayene odası var. Tam donanımlı 90 ameliyathaneye sahip. 28 doğum salonu, yatalı 16 yanık ünitesi bulunuyor. Bir günde 35 bin hastaya hizmet verecek kapasitede. 2 bin 800 sismik izolatör ile dünyanın en büyük sismik izolatör binası olma özelliğini taşıyor. Deprem anında bile ameliyatlar ve hizmetler kesintisiz devam edebilecektir” dedi.

“Hastanelerimizde beklenen yoğunluk olmadan hastalık kontrol altında alınmıştır”

Şehir hastanelerine yönelik bilgi veren Koca, “Son dönemde şehir hastaneleri kapasiteleri önemli bir yer tutmakta. 2016 yılından itibaren 10 şehir hastanemiz faaliyete geçmiştir. Başakşehir ile 11’inci şehir hastanesini devreye alıyoruz. 6 şehir hastanesi inşası devam etmekte. Şehir hastanelerimizi sadece günlük hizmet ihtiyacımızı karşılamakla kalmamış, tehlikelere çok önceden set çeken birer tedbir olmuştur. Salgın ile mücadelede yükü ağırlıklı olarak bu hastanelerimiz omuzlamıştır. Covid 19 salgını ile mücadele aşamasında bu yatırımları ne kadar isabetli olduğunu görmüş olduk. Birçok ülkede hastane yatağı ve yoğun bakım kapasitesi yetersiz olurken, ülkemizde sıkıntı yaşanmamıştır. Hastanelerimizde beklenen yoğunluk olmadan hastalık kontrol altında alınmıştır. Şehir hastaneleri sağlıkta gelinen son nokta olarak hedefliyoruz. Amacımız bu hastanelere başvuran her hastanın sağlıkla ilgili sorunlarının tamamını bir merkezde sonuçlandırmasıdır” diye konuştu.

“Sağlık turizminde önde olan her ülkeden daha iyi bir alt yapıya sahibiz”

Türkiye’nin sağlık noktasında iyi bir alt yapıya sahip olduğuna dikkat çeken Koca, “Şehir hastaneleri sadece kamu özel işbirliği ile yapılan hastaneler değil, yeni dönemde en ileri düzeyde sağlık hizmetinin verildiği, hastanın başka bir kuruma sevk edilmediği, eğitim araştırma faaliyetlerini yürütüldüğü müstesna birer üs olacaktır. Bu yolla kaliteli ve özellikle sağlık hizmetleri ile ülkemizi uluslararası sağlık turizminin önemli bir destinasyonu haline getirme yönünde önemli adımlar atıyoruz. Ülkemizin potansiyelini dünyaya açacak, sağlık turizminde önde olan her ülkeden daha iyi bir alt yapıya sahibiz. Sağlık olduğu sağlık tesisleri ve personeli ile Türkiye sadece kendi ülkesine değil tüm dünyaya sağlık hizmeti sunmaya adaydır. Şehir hastanelerimizi donatılan son model teknoloji ve konforu ile hastanecilik alanında ulaşılan en son merhaledir. Ancak bu cihazları ve binaları canlı kılan içinde hizmet verecek kaliteli sağlık personelimizdir. Bugüne kadar doktorundan hasta bakıcısına kadar zorlukları engel görmeyen, mesai sınırı tanımadan hizmet veren sağlık personelimiz bu yeni mekanlara yeni bir ruh verecektir. Bu düzeyde yaygın teknolojik alt yapıya ve bu düzeyde fedakar sağlık personeline dünyada çok az millet sahiptir. Toplumun her ferdini sağlık güvencesine alıp ayrım yapmadan bu hizmeti modern mekanları taşıyan belki de tek ülkeyiz. Sağlık sistemimiz 21. yüzyıl dünyasında Türkiye’nin adını sağlık ülkesi olarak yazdıracaktır” ifadelerini kullandı.