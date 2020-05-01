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İstanbul’da berber, kuaförlerin bayram öncesi çalışma saatleri belli oldu


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımla Ramazan Bayramı öncesinde berber, kuaför ve güzellik salonlarının çalışma saatlerini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı öncesinde berber, kuaför ve güzellik salonlarının çalışma saatlerine ilişkin sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaşımda bulundu.

Vali Yerlikaya, “Berber, kuaför, güzellik salonu/merkezi vb. işyerleri belirlenen kurallar çerçevesinde Ramazan Bayramı öncesi, 20 Mayıs Çarşamba ve 21 Mayıs Perşembe günleri Gece saat: 02.30’a kadar, 22 Mayıs Cuma günü saat:23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir” ifadelerini kullandı.

📆 20 Mayıs 2020 Çarşamba 19:41   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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