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Fenerbahçe Futbol Takımı antrenmanlara başladı


Korona virüs testlerinin negatif çıkmasının ardından Fenerbahçe, Süper Lig’de oynanacak maçlar için çalışmalarına başladı.

Korona virüs testlerinin negatif çıkmasının ardından Fenerbahçe, Süper Lig’de oynanacak maçlar için çalışmalarına başladı. Antrenman öncesinde futbolcuların kullanacağı malzemeler dezenfekte edildi.

Fenerbahçe’de futbolculara, teknik heyete ve tesislerde görev yapan personele yapılan korona virüs testleri negatif çıkmıştı. Test sonuçlarının ardından sarı-lacivertliler bugün antrenmanlara başladı. Can Bartu Tesisleri’ndeki antrenman 4’erli gruplar halinde topla yapılan ısınma çalışmalarıyla başladı. Antrenman kuvvet ve dayanıklılık parkuruyla devam ederken, aerobik koşuyla tamamlandı.

Antrenman öncesinde futbolcuların kullanacağı malzemeler dezenfekte edildi.

📆 20 Mayıs 2020 Çarşamba 17:02   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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