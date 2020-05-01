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Haliç 19 Mayıs’ta kırmızı beyaz oldu


19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, İstanbul’un altın boynuzu; Haliç’te düzenlenen görkemli etkinlikle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, İstanbul’un altın boynuzu; Haliç’te düzenlenen görkemli etkinlikle kutlandı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, Haliç’in iki yakası arasında Türk bayrakları açıldı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, İstanbul’un altın boynuzu; Haliç’te düzenlenen görkemli etkinlikle kutlandı. Beyoğlu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlik, 19 Mayıs Dragon Bot Kortej Geçişi ile başladı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, Haliç’in iki yakası arasında Türk bayrakları açıldı. Etkinliğe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Haliç’in iki yakası arasında bayrak açılması ise havadan drone ile görüntülendi.

“Yüzyıl önce milli mücadele ruhu ile başlayan süreci bugün hep beraber kutluyoruz”

Milli Mücadele’nin Galata Rıhtımı’ndan başladığını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Beyoğlu Belediyesi olarak, 16 Mayıs’ta Mustafa Kemal Atatürk’ün arkadaşlarıyla beraber Milli Mücadeleyi başlatmak üzere Samsun’a hareket ettiği yerden Beyoğlu’ndan faaliyetlerimize başladık. Milli Mücadele Karaköy Galata Rıhtımı’ndan başladı. Bu yüzden burası bizim için çok önemli bir yer. Yüzyıl önce milli mücadele ruhu ile başlayan süreç, işte bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak hep birlikte kutluyoruz” dedi.

📆 19 Mayıs 2020 Salı 19:36   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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