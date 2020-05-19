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Kadıköy’de 19 Mayıs sokaklara taşındı


Kadıköy Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, bando ve ses sistemli araçlarla Kadıköy’ün sokaklarına taşıdı. Ayrıca genç sanatçılar Naz İrem Türkmen ve Eren Aydoğan, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda “19 Mayıs Gençlik Konseri” verdi.

Kadıköy Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında etkinliklerin dışarıda ve kalabalık alanlarda yapılamaması nedeniyle, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını evlere taşıdı. Kadıköy’ün 21 mahallesinde marş ve şarkılar çalarak dolaşan araç ve bando ekipleri cadde ve sokakları turladı. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak müzik yapan bando ekibi sevilen marş ve şarkılarla Kadıköy sokaklarını renklendirdi. Kadıköylüler balkon ve pencerelerinden bayraklarla kutlamalara katıldı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tırından Kadıköylüleri selamladı.

SÜREYYA OPERASI’NDA 19 MAYIS GENÇLİK KONSERİ

Piyanist Güher ve Süher Pekinel’in Türkiye’deki üstün yetenekli çocuklar için hayata geçirdiği “Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler” projesi kapsamında eğitimlerine devam eden keman sanatçısı Naz İrem Türkmen ve piyanist Eren Aydoğan, Süreyya Operası’nda 19 Mayıs için özel bir konser verdi. Dünyanın önemli müzik yarışmalarından ödüllerle dönen genç sanatçılar Naz İrem Türkmen ile Eren Aydoğan keman ve piyano repertuvarının seçkin eserlerini seslendirdi.

Galeri
📆 19 Mayıs 2020 Salı 18:53   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
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10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
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17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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