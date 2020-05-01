Google Reklam ile Markanızı Büyütün

Günümüzde sürekli olarak bir değişim ve gelişim içerisinde olan internet, artık genel geçer düşüncelerin farklılaşmasını ve yaratıcılığın ortaya çıkmasını sağlıyor. Artık markalar ve firmalar yaratıcılıklarını ortaya koyarak internet ve sosyal medya üzerinden bilinirliklerini arttırmaya çalışırken, reklamlara da sıklıkla yönelmeye başlıyor. Reklamcılık sektörünün internete çevrilmesi ile birlikte günümüzde en sık kullanılan reklam modeli de Google’ın bize sunduğu reklam modelleridir. Peki nedir Google reklam ? Google reklam hizmetlerini 2 farklı türde sunar. Bunlar Google Adsense ile ve Google Adwords’tür.

Google Reklamları Nedir?

Google reklamları arasında bulunan ve web sitesi sahiplerinin içeriklerini yayınlayarak üzerinden para kazanmalarını sağlayan Google Adsense, oldukça önemli bir hizmettir. Google Adsense, sitede yer alan içerik ve siteyi ziyaret eden kullanıcıları baz alarak; reklamları sitelerle eşleştirir. Bu reklamlar görüntülü ve metin reklamlarıdır. Adsense şu aşamalarla çalışmaktadır:

Öncelikle web sitesine Google Adsense üyeliğinden sonra verilen reklam kodu yerleştirilir. Site sahibi reklamın sitenin hangi bölümünde görülmesi istediğine kendisi karar verebilir.

İkinci adımda reklam veren kişiler, reklam alanları için açık artırma teklifi verir. En yüksek fiyatı veren reklam, web sitelerinde görüntülenmeye başlanır.

Üçüncü aşamada ise web sitesi sahipleri sitelerinde yer verdikleri reklamlar karşılığında ödeme alır.

Google Adwords Nedir?

Google reklam ajansı firmalarının sıklıkla kullandığı Adwords’ü piyasaya sürdüğünden bu zamana çok ilgi görüyor. Hali hazırda günümüzde en sık görüntülenen web sitesi Google olduğundan, reklam alanında da insanlar Google’ın hizmetlerine yönelmeyi tercih ediyor. İşte reklam vermek isteyen herkes artık Google Adwords reklamları hizmetlerini kullanıyor. Adwords, hizmeti sayesinde web siteleri belirli kelimelerde arama yapıldığı zaman Google’ın en üst sırlamasında görüntülenmektedir. Google Adwords ile reklam vermek isteyen kişi ya da firmalar, bunun için hedef kitle belirlemeli ve bütçe ayırmalıdır.

Google’ın sunmuş olduğu bu reklam hizmetleri, günümüzde birçok marka, kişi ve firma tarafından kullanılıyor. Eğer sizler de reklam hizmetlerinizi profesyonel bir firmadan almak ve marka bilinirliğinizi arttırmak istiyorsanız, size sunacağımız Google reklamları danışmanlığından ve hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

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