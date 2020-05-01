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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Teknoloji » Mavi Whatsapp Plus Nedir? Nasıl İndirilir?
Mavi Whatsapp Plus Nedir? Nasıl İndirilir?


Whatsapp için geliştirilen üçüncü parti uygulamalardan biri olan Whatsapp Plus programı, Whatsapp’in yapamadığı ya da kısıtladığı pek çok özelliği barındıran bir uygulamadır. Sunduğu özellikler açısından oldukça popüler olan uygulamanın yazılımcısı bir Türk mühendistir.

Mavi Whatsapp Plus Özellikleri Nelerdir?

Whatsapp için geliştirilen pek çok üçüncü parti uygulama olsa da Whatsapp plus sunduğu pek çok özellik ile diğerlerinden çok daha farklı bir yere sahiptir. Programın sunduğu özelliklerden başlıcaları şunlardır:

  • Yazı tipi değiştirme,
  • Silinen mesajları ve hikayeleri görebilme,
  • Karşı taraf size gönderdiği mesajı silse dahi sizin ekranınızda mesajın silinmemesi,
  • Mavi tik okundu bilgisi kaldırma,
  • Kimlerin çevrimiçi olduğunu, profil fotoğrafını ve durumunu değiştirdiğini görebilme,
  • Çevrimiçi, yazıyor ve okundu bilgilerini kolayca gizleme.
  • Profilinize bakan kişileri görebilme.
  • 3000’in üzerinde farklı tema kullanabilme,
  • 50 MB ya da 700 MB gibi yüksek boyutlarda görsel ve video gönderebilme,
  • Başkalarının sizi engellemesini kaldırma (anti-ban özelliği),
  • Uygulamaya parmak izi ve şifre koruması koyabilme,

Whatsapp plus kullanmak için iki farklı seçeneğiniz bulunur. Birincisi Whatsapp plus uygulamasını indirebilir, program üzerinden yönergeleri izleyerek Whatsapp’ı kullanabilirsiniz. Diğer kullanım özelliği ise orijinal Whatsapp kullanmaya devam ederken, programı da eşzamanlı kullanabilme. Ancak bilinmesi gereken programın sadece Android cihazlarda çalışabilmesidir. Maalesef program halen IOS işletim sistemi tarafından desteklenmez.

Whatsapp Plus indir – https://indirgeek.com/whatsapp-plus/

📆 19 Mayıs 2020 Salı 16:36   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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