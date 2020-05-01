Mavi Whatsapp Plus Nedir? Nasıl İndirilir?

Whatsapp için geliştirilen üçüncü parti uygulamalardan biri olan Whatsapp Plus programı, Whatsapp’in yapamadığı ya da kısıtladığı pek çok özelliği barındıran bir uygulamadır. Sunduğu özellikler açısından oldukça popüler olan uygulamanın yazılımcısı bir Türk mühendistir.

Mavi Whatsapp Plus Özellikleri Nelerdir?

Whatsapp için geliştirilen pek çok üçüncü parti uygulama olsa da Whatsapp plus sunduğu pek çok özellik ile diğerlerinden çok daha farklı bir yere sahiptir. Programın sunduğu özelliklerden başlıcaları şunlardır:

Yazı tipi değiştirme,

Silinen mesajları ve hikayeleri görebilme,

Karşı taraf size gönderdiği mesajı silse dahi sizin ekranınızda mesajın silinmemesi,

Mavi tik okundu bilgisi kaldırma,

Kimlerin çevrimiçi olduğunu, profil fotoğrafını ve durumunu değiştirdiğini görebilme,

Çevrimiçi, yazıyor ve okundu bilgilerini kolayca gizleme.

Profilinize bakan kişileri görebilme.

3000’in üzerinde farklı tema kullanabilme,

50 MB ya da 700 MB gibi yüksek boyutlarda görsel ve video gönderebilme,

Başkalarının sizi engellemesini kaldırma (anti-ban özelliği),

Uygulamaya parmak izi ve şifre koruması koyabilme,

Whatsapp plus kullanmak için iki farklı seçeneğiniz bulunur. Birincisi Whatsapp plus uygulamasını indirebilir, program üzerinden yönergeleri izleyerek Whatsapp’ı kullanabilirsiniz. Diğer kullanım özelliği ise orijinal Whatsapp kullanmaya devam ederken, programı da eşzamanlı kullanabilme. Ancak bilinmesi gereken programın sadece Android cihazlarda çalışabilmesidir. Maalesef program halen IOS işletim sistemi tarafından desteklenmez.

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