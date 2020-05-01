Ağaç Masa Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Ağaç Masa Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Her güzelin kendine göre bir kusuru olduğu gibi ağaç masa alırken de olası kusurları göz önünde bulundurmak gerekir. Bu sayede alacağınız ağaç masa seçiminizi daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz.

Otantik masa yapılırken kullanılacak olan ağacın nem oranının düşük olması önemlidir, çünkü ahşap masalar kuru ağaç plakalarından imal edilmesi gerekir. Aksi taktirde daha sonraki süreçte masa da çatlama,şekil bozuklukları ve renk değişimi meydana gelebilir.

Masanın yüzeyinde uygulanan cila mutlaka doğal ve organik olmalıdır. Bazı cilalarda kimyasal ve selülozik esaslı cilalar kullanılır, fakat bu cilalar sağlık açısından çok uygun değildir.

Ağaç masada kullanılan ahşabın çürük olması daha sonrasında masa içinde bakteri barındırmaya neden olabilir.

Kullanılan ahşap malzemenin 5 cm’in altında olmamasına dikkat edilmelidir. Bu masanın sağlamlığına etki edecek bir faktördür.

Ağaç canlı olan bir malzemedir, bu nedenle doğal olarak tanımlanır. Bunun için canlı olan ahşaba düzenli olarak bakım yapılması gerekir.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz ahşap özelliklerinin tamamı PTA Wooden kalitesindeki ürünlerin tamamında titiz bir şekilde hazırlanır. Satın alacağınız ahşap masa ve sandalye takımları sağlığınıza zarar vermeyeceği gibi organik olarak üretilir.

Ürünlerimizin tamamı kaliteli ve dayanıklı ağaçlarla imal edilerek profesyonel ustalarımız tarafından üretilir. Malzeme son kullanıcıya ulaşıncaya kadar her aşamasında defalarca kontrolden geçirilir.

Ahşap Masalar

Ahşap, dekorasyonda tercih edilen önemli bir malzemedir. Doğal olması ve uzun ömürlü olması mekan içerisinde sıcaklığın yanı sıra kullanım kolaylığı sağlar. Seçtiğiniz ahşap masanın tarzı ne olursa olsun stilinize mutlaka uyacak ve estetik bir duruş sağlayacaktır.

Ahşap, son halini almadan farklı işlemlerden geçer ve sonuçta istenilen renk ve tasarımlarla ortaya dekoratif bir ürün olarak çıkar. Ahşap masalar tek başına üretilebileceği gibi istenirse ek malzemeler kullanılarak dekoratif bir eşya olarak da tercih edilebilir. Dekorasyonda doğallık arayanların çözümü olan ahşaplar, el yapımı ve kişiye özel olarak üretilebilir. Evinizde, ofisinizde ve bahçenizde kullanabileceğiniz ve ihtiyacınız olan ahşap mobilya ve dekorasyon ürünlerine https://www.ptawooden.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.