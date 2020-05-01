VATAN TOPRAKTIR, TOPRAK VATANDIR…

Toprağın, tohumun, suyun, tarımın, ağacın, buğdayın betondan, binadan, otomobilden, uçaktan, silahtan daha değerli, daha önemli, daha gerekli olduğunu anladığımız gün dilerim geç kalmış olmayız.

Son günlerde dünyada meydana gelen hassasiyetler, gelişmeler, tarım ile ilgili yaşanan süreç, tarımı en önemli ve acil ihtiyaç olarak birinci sıraya oturtmuştur. Hem bu sebeplerle hem de 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü olması hasebiyle tarım ile ilgili 21 Kasım 2019 Tarihinde yapılan Tarım Orman Şurası için Tarım Orman Bakanlığının bütün vatandaşlardan öneri istemesi üzerine, bakanlığa sunulmak amaçlı kaleme alınmış bir yazımı sizlerle paylaşmak istedim.

“Tarım ve Orman Bakanlığına;

Tarım Orman Şurası ve ülkemizin tarım geleceği için önerimdir.

Çoğunluğu kurulduğu il, bölge, yer, eğitim öğretim elemanları, bina, kampüs, yapılanma, eğitim öğretim alanları, laboratuvar, fiziki, sosyal imkânlar olarak asla üniversite olmayan, olamayan,

Bütün bu sebeplerle eğitim aldığı alanda, yapması gereken mesleğinde bilgisiz, yetersiz, liyakati olmayan yüz binlerce mezun veren,

Onlarca verimsiz üniversite, yüzlerce verimsiz fakülte açmak, milletin parasını buralara harcamak yerine, verimli tarım arazileri açmak, var olan ve sizlerin çok iyi bildiği sebeplerle kullanılmayan verimli tarım arazilerini kullanılır hale getirmek, bu şekilde kalıcı istihdam sağlamak Türkiye’nin bugünü, yarını ve geleceği için kat be kat hayırlı ve faydalı olacaktır.

Öte yandan ülkemizin en köklü, en bilinen üniversitesi olan Atatürk Üniversitesine sahip, bir üniversite, eğitim öğretim, öğrenci şehri olan ve bu sebeplerle ikinci, üçüncü, dördüncü üniversiteyi rahatlıkla barındırabilecek bir şehir olan kendi şehrim Erzurum’dan tarım arazisi konusunda kötü bir örnek vereyim.

Erzurum dâhil olmak üzere birçok şehirde üniversite kurulabilecek çok sayıda müsait alan varken, şehrin hali hazırda tarım yapılıyor olan en verimli, en sulak, en münbit arazisi üzerine, bütün uyarılara, itirazlara rağmen, ikinci üniversitenin kampüsün kurulduğunu düşünürsek, tarım arazilerine verilen zararın, yapılan hataların katlanarak gittiğini de görebilmek mümkündür.

Siz sayın yöneticilerin; vatan toprağına yapacağı en büyük hizmet, en önemli yatırım tarım alanına gerçek anlamda yatırım, gerçek anlamda destek olacaktır.

Toprağın, tohumun, suyun, tarımın, ağacın, buğdayın betondan, binadan, otomobilden, uçaktan, silahtan daha değerli, daha önemli, daha gerekli olduğunu anladığımız gün dilerim geç kalmış olmayız.

Unutmayınız ki; dirimiz için de, ölümüz için de vatan topraktır, toprak vatandır.

Bu vesile ile 15 yıldır yapılmayan Tarım Orman Şurasını düzenleyenlere teşekkür ediyor, vatanım, milletim adına hayırlı sonuçlar çıkmasını umut ediyorum.

Selam, sevgi ve saygılarımla…”

PROF. DR. AHMET BERHAN YILMAZ