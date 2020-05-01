Router Nedir? Ne İşe Yarar?

Router Nedir? Ne İşe Yarar?

Router, internete bağlanma konusunda kolaylıklar sağlayan ve internet bağlantı alanını genişletmeye yarayan cihazlardır. Modem bağlantısının yeterli olmadığı alanlarda kullanılan Router, Wi-Fi özelliğinin bulunduğu cihazların interneti kullanmasına yardımcı olur

Router Nedir?

Türkçede, “Yönlendirici” olarak tanımlanan Router, iki ağ arasında iletişim kuran ve bu iletişimi yönlendirmeyi sağlayan cihazdır. Router, bir ağdan gelen veri paketlerini analiz eden, görüntüleyen ve başka bir ağa aktaran cihazdır. İki istasyon arası verilerin sorunsuz bir şekilde iletilmesi ve verinin teslim edileceği yolun belirlenmesi için Router kullanılır.

Routerların internet bağlantısı için işlem kapasiteleri daha geniştir. Gelen veriye bir ağa yönlendirmekle kalmayıp, veri paketlerini inceleme, görüntüleme ve aktarma işlemini de yerine getirir. Gelen veri paketlerin, hangi adrese nasıl ulaşacağını belirleyen cihazlar, internet bağlantısı sunmaz. Routerların bu nedenle modeme bağlanarak internete erişiminin sağlanması gerekir. Router cihazlarında bulunan Ethernet yuvaları ile modeme bağlanır. Böylece, Routerlara bağlı olan diğer bilgisayarlar da internete erişim sağlar.

Router cihazları kablolu veya kablosuz olarak bulunuyor. Günümüzde artık çoğu yerde Wi-Fi Router ile kablosuz bağlantı kurulabilmektedir. Bu şekilde, Router ile ağların bağlantısı yapılabilmektedir. Genelde kullanıcılar hem cihazlar ve ağlar arası bağlantı kurabilmek hem de Wi-Fi alanını genişletmek ve sinyal kalitesini artırmak için kablosuz Router cihazları tercih ediliyor

Router Ne İşe Yarar?

Wireless Router, internet bağlantısını kablosuz bir şekilde farklı cihazlara dağıtır. Bu sayede, kablolardan kurtularak masrafsız bir şekilde daha uzun mesafelere internet bağlantısı ya da ağ bağlantısı kurar.

Router Kurulumu

Router, kapsadığı alan içerisinde tek bir modem üzerinden internet erişimi sağlar. Her Router için birbirinden farklı bir kurulum düzeni gerekir. Wireless Router ile birlikte kullanım kılavuzunda yer alan adımları takip ederek kurulumu yapılabilir. Yönlendiricinin bağlantılarını düzgün bir şekilde yaptıktan sonra http://192.168.1.1 benzeri bir takip yolu izlenerek modem arayüzüne giriş yapıp, internet bağlantısı için gerekli olan ayarlar servis sağlayıcısı aracılığıyla kullanıcılara verilen bilgiler ile yapılabilir.

Router Cihazının Modemden Farkı

Router ve modem cihazlarının temel farkı, Router yerel ağları birbirine bağlayan ancak tek başına internet erişimi sağlayamayan bir cihazdır. Modem ise internete erişimi sağlar. Routerin internete bağlanması için modeme bağlanması gerekir. Router, bağlı olan her cihaza farklı bir IP atar. Bu cihazlar internete erişim sağlarken atanmış internet ağının IP adresini kulların. Modemlerin amacı internete erişimi sağlamaktır. Aynı anda cihazları birbirine bağlamak amacıyla üretilmese de bazı modellerde router özelliği bulunabiliyor. https://longlinenetwork.com