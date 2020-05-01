Laptop Batarya Ömrü Nasıl Uzatılır?

Laptop Batarya Ömrü Nasıl Uzatılır?

Laptopların en önemli özelliği taşınabilir olmasıdır, ancak batarya yanlış kullanım sonucunda zarar gördüğünde bir masaüstünden hiçbir farkı kalmaz. Bunun için laptop bataryasını kullanırken mutlaka dikkatli hareket etmeniz gerekir.

Peki, laptopunuzun bataryasını uzun ömürlü hale getirmek için ne yapmanız gerekir?

Laptop Batarya Ömrü Nasıl Uzar?

Bazıları laptoplarının bataryalarının kolay bozulmasını istemediği için uzun süre çalıştırmak istemez. Ancak bu doğru bilinen bir hatadır. Bataryanızı mutlaka haftada bir kez olsun deşarj ve şarj etmeniz, yani bitirip yeniden doldurmanız gerekir. Eğer uzun süre şarj etmezseniz özelliğini kaybeder.

Laptoplarınızı olabildiği kadar batarya ile kullanmalısınız. Bataryanız takılı bir şekilde laptopunuzu elektriğe bağlı olarak kullanırsanız bu durumda bataryanız şarj deşarj işlemini yapmaz.

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Bataryanın enerji değeri % 5’in altına inmemesi gerekir. Batarya %0 mertebesine indiğinde, pillerin ilk şarjı alması güçleşir ve enerjisinin asla kesilmemesi gereken iç devresi bozulabilir.. Bu durumda pil hücreleri sağlam olsa bile batarya sağlıklı bir şekilde çalışmaz.

Soğutma sisteminin mutlaka çalışıyor olması gerekir. Aşırı ısınan bir laptopta pil hücreleri zarar görür ve özelliğini kaybeder.

Batarya kaldırılırken % 100 dolu olması ve konulan yerin kuru bir ortam olması sağlanmalıdır. Haftalık olarak deşarj ve şarj işlemi mutlaka yapılmalıdır.

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Laptop çalışırken bataryası söküp takılmamalıdır. Bu bataryanın sağlıklı kalması açısından doğru değildir. Bunu her yaptığınızda bataryanızın ömrünü kısaltırsınız.

Bataryanın kısa devre yapmasına asla izin verilmemeli, uygun şartların oluşması sağlanmalıdır.

Bataryayı nemli ortamlardan uzak tutmak ve sıvı ile temas ettirmemek gerekir.

Notebooka herhangi bir şekilde sıvı teması olduğunda ilk olarak enerji kesilip batarya sökülmelidir. Sıvı temasının notebook a verebileceği zararları en aza indirmek bu şekilde mümkün olabilir.

Bataryanın yuvasına tam oturması sağlamalıdır. Tam oturmuyorsa zorlanmamalı aksi takdirde fiziksel hasara neden olunur.

Bataryaların kullanım süreleri ne kadar çok enerji harcadığı ile alakalı olan bir durumdur. Yani laptopa bağlı olan her şey ekstra enerji harcar.

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