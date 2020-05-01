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Ahmet Şimşek Koleji
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Organik Gıda Boyası Çeşitleri


Organik Gıda Boyası Çeşitleri

Gıda boyaları, ilaç, kozmetik, ve gıdalara renk verilmesi amacıyla kullanılan malzemedir. Doğal olmalarından dolayı bu tarz boyaların içerisine kimyasal katkı eklenmez. Organik gıda boyası çeşitleri çok fazladır. Bunun için istenilen boya formu istenilen renkte satın alınabilir.

Gıda boyalarının kullanım amacına baktığımız zaman farklı nedenler görebiliriz. Örneğin gıdanın bozulmuş ya da bozulmaya yakın olan bölümlerinin tekrar renklendirilmesi ve bu sayede mevcut olan rengin daha canlı hale getirilmesini sağlamak, depolama sırasında meydana gelen renk kayıplarının önüne geçmek gibi nedenler sayılabilir.

Gıda boyası özellikle endüstriyel sanayide çok fazla kullanılır. Biz her ne kadar pastacılık sektöründe, şeker ve benzer olan ürünlerin renklendirilmesi amacıyla kullanıldığını düşünüyor olsak da kek, kurabiye ve hazır tüketim gıdalarının büyük bir çoğunluğunda kullanılabilir.

Gıda Boyası Paskalya Boyası Olarak Kullanılabilir mi?

Paskalya boyası, yumurtaların istenilen şekilde renklendirilmesi amacıyla kullanılan boyalardır. Gıda boyaları yenilebilirken paskalya boyaları yenmez. Ancak insan sağlığına herhangi bir zararı yoktur. Paskalya yeniden dirilişi simge eden Hıristiyanların kutlamış olduğu bir bayramdır. Hıristiyan tarihinde önemli bir yeri olan paskalya yumurtaları yılın belli döneminde boyanarak bayram renkli bir hale getirilir. Eskiden bu yumurtaların boyanması belli bir kalıp içerisinde oluyorken günümüzde yenilebilecek formlarda olan boyalar kullanılarak paskalya yumurtaları yenilebilir özelliğe sahip olmuştur.  

Renklerin insan hayatındaki etkisi çok büyüktür. Bunun için gıdalarda kullanılan boyaların albeniyi artırmış olması da her alanda kullanılması gerektiğini kanıtlamıştır. Evlerde gıda boyası kullanılarak birbirinden güzel tatlılar yapılabilir. Örneğin internetten bakacağınız bir pasta tarifiyle gıda boyasını kullandığınızda ortaya çok şık pastalar çıkar.

Gıda Boyasında Renk Seçeneği

Gıda boyalarında renk seçeneği çoktur. Ancak uygulanmak istenilen renk seçildikten sonra deneyerek rengi tutturmak gerekir. Hafif damlatılarak renk belirlendikten sonra kullanılması uygundur. Aksi takdirde rengin tamamını kullanmak daha koyu sonuçlar ortaya çıkarabilir.

Gıda Boyası Çeşitleri

Gıda boyalarında kullanılan maddeye göre çeşitleri sınıflandırılmıştır. Sıvı gıda boyası, toz gıda boyası, sentetik gıda boyası ve yağda çözülen gıda boyası şeklinde belirtilebilir. Boya çeşitlerimiz için everydye.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

📆 18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:14   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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