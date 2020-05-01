Organik Gıda Boyası Çeşitleri

Organik Gıda Boyası Çeşitleri

Gıda boyaları, ilaç, kozmetik, ve gıdalara renk verilmesi amacıyla kullanılan malzemedir. Doğal olmalarından dolayı bu tarz boyaların içerisine kimyasal katkı eklenmez. Organik gıda boyası çeşitleri çok fazladır. Bunun için istenilen boya formu istenilen renkte satın alınabilir.

Gıda boyalarının kullanım amacına baktığımız zaman farklı nedenler görebiliriz. Örneğin gıdanın bozulmuş ya da bozulmaya yakın olan bölümlerinin tekrar renklendirilmesi ve bu sayede mevcut olan rengin daha canlı hale getirilmesini sağlamak, depolama sırasında meydana gelen renk kayıplarının önüne geçmek gibi nedenler sayılabilir.

Gıda boyası özellikle endüstriyel sanayide çok fazla kullanılır. Biz her ne kadar pastacılık sektöründe, şeker ve benzer olan ürünlerin renklendirilmesi amacıyla kullanıldığını düşünüyor olsak da kek, kurabiye ve hazır tüketim gıdalarının büyük bir çoğunluğunda kullanılabilir.

Gıda Boyası Paskalya Boyası Olarak Kullanılabilir mi?

Paskalya boyası, yumurtaların istenilen şekilde renklendirilmesi amacıyla kullanılan boyalardır. Gıda boyaları yenilebilirken paskalya boyaları yenmez. Ancak insan sağlığına herhangi bir zararı yoktur. Paskalya yeniden dirilişi simge eden Hıristiyanların kutlamış olduğu bir bayramdır. Hıristiyan tarihinde önemli bir yeri olan paskalya yumurtaları yılın belli döneminde boyanarak bayram renkli bir hale getirilir. Eskiden bu yumurtaların boyanması belli bir kalıp içerisinde oluyorken günümüzde yenilebilecek formlarda olan boyalar kullanılarak paskalya yumurtaları yenilebilir özelliğe sahip olmuştur.

Renklerin insan hayatındaki etkisi çok büyüktür. Bunun için gıdalarda kullanılan boyaların albeniyi artırmış olması da her alanda kullanılması gerektiğini kanıtlamıştır. Evlerde gıda boyası kullanılarak birbirinden güzel tatlılar yapılabilir. Örneğin internetten bakacağınız bir pasta tarifiyle gıda boyasını kullandığınızda ortaya çok şık pastalar çıkar.

Gıda Boyasında Renk Seçeneği

Gıda boyalarında renk seçeneği çoktur. Ancak uygulanmak istenilen renk seçildikten sonra deneyerek rengi tutturmak gerekir. Hafif damlatılarak renk belirlendikten sonra kullanılması uygundur. Aksi takdirde rengin tamamını kullanmak daha koyu sonuçlar ortaya çıkarabilir.

Gıda Boyası Çeşitleri

Gıda boyalarında kullanılan maddeye göre çeşitleri sınıflandırılmıştır. Sıvı gıda boyası, toz gıda boyası, sentetik gıda boyası ve yağda çözülen gıda boyası şeklinde belirtilebilir. Boya çeşitlerimiz için everydye.com adresini ziyaret edebilirsiniz.