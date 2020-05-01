Kentsel Dönüşüm Danışmanlık Hizmetleri – Denge Değerleme

Kentsel Dönüşüm Danışmanlık Hizmetleri – Denge Değerleme

Kentsel dönüşüm danışmanlığı mutlaka uzmanlık gerektiren bir hizmet modelidir. Türkiye’de bu hizmet sunan en kaliteli ve güvenilir değerleme firmasından hızlı ve tarafsız bir şekilde hizmet alabilirsiniz. SPK tarafından onaylı lisans belgesine sahip olan değerleme firmasından ek ücretler ödemeden ve kesintisiz bir biçimde danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Uygun fiyat teklifi sunan değerleme firmasından bu kapsamda ekonomik yönden de avantajlı olabilirsiniz. Eğitimli değerleme kadrosuyla sizlere garantili bir şekilde kentsel dönüşüm danışmanlık hizmeti sunan firmadan evinizin konforunda online olarak danışmanlık talebinizi oluşturabilirsiniz.

Firma Tarafından Bu Alanda Yapılan İşlemler

Kentsel dönüşüm danışmanlık hizmetinde 81 ile hizmet sunan değerleme firması bu kapsamda geniş bir müşteri tabanına sahiptir. Çalışkan kadrosuyla birlikte bu hizmeti en pratik şekilde gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda zaman açısından da avantajlı olmanızı sağlıyor. Firma dönüştürülmesi söz konusu olan sahanın mevcut değeri ve ileriki dönemlerde de alabileceği değeri hakkında yazılı olarak rapor düzenliyor.

Saha üzerinden geliştirilmesi söz konusu olan proje tavsiyeleri, ilgili müteahhidin hak sahiplerine sunacağı fiyat tekliflerinin analiz edilmesi ve konu hakkında karşı tarafın detaylı olarak bilgilendirilmesi, gerçekleştirilen yeni yasal düzenlemeler doğrultusunda hizmet sunması gibi birçok eylemleri kusursuz bir şekilde gerçekleştiriyor.

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı Neden Alınmalıdır?

Değerleme hizmeti neden alınması gerektiği birçok nedenlere bağlı olabiliyor. Ülkemizde en çok ihtiyaç duyulan hizmetler listesinde yer alması sebebiyle profesyonel değerleme firmasının en öncelikli hizmet kataloğu arasında yer alıyor. Geçmiş yıllarda bu alanda özellikle hak sahiplerinin bazı durumlar karşısında mağdur olabiliyordu.

Özellikle müteahhitler tarafından karşı tarafa gerçek değerin sunulmaması diğer bir ifadeyle piyasa değeri haricinde daha düşük değerlerin sunulması karşı tarafın ekonomik anlamda zarar görmesine yol açabiliyordu. Ancak lider değerleme firması devreye girmesi ile birlikte artık bu gibi negatif durumlar da kalıcı olarak etkisini kaybetti.

Değerleme uzmanları tarafından ilgili saha üzerinden kapsamlı bir şekilde ön araştırmalar, analizler, araştırmalar gerçekleştirilerek, ilgili inşaat firması ya da yüklenici üzerinden saha hakkında gerçek değer alınarak hak sahiplerine yazılı ekspertiz raporu üzerinden sunulur. Bu doğrultuda hak sahipleri de daha pratik bir şekilde durum değerlendirmesi yaparak alanın gerçek değeri üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı Neden Uzman Değerleme Firmasından Talep Edilmeli?

İnternet dünyasından bu hizmeti kaliteli ve güvenilir bir şekilde sunduğunu iddia eden pek çok amatör ve SPK tarafından yasal lisans belgesi sunulmayan firmalar yer alıyor. Ekonomik ve kalite yönünden dezavantajlı olunmaması açısından bu türden değerleme şirketlerinden uzak durulmalıdır. Kentsel dönüşüm danışmanlığı sadece bu alanda eğitimli olan ve tarafsızlık ilkesi kapsamında hizmet sunan değerleme firmasından talep edilmelidir.

Bu doğrultuda firmadan konu hakkında ayrıca merak edilen diğer ayrıntılar hakkında da bilgi alınabilir. Uzman değerleme kadrosu üzerinden bu hizmet sunulduğundan hak sahipleri açısından herhangi bir risk durumunun söz konusu olmadığını belirtebiliriz. Bulunduğunuz ilden kentsel dönüşüm danışmanlığı hizmeti almak istediğinizde değerleme firması kurumsal web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Site üzerinden değerleme uzmanınızla görüşebilir ve sunulan fiyat teklifini onaylamanız durumunda danışmanlık hizmeti hızlı bir şekilde alabilirsiniz.https://www.dengedegerleme.com