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Ahmet Şimşek Koleji
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Güvenilir ve Profesyonel İskele Kiralama Firmaları


Güvenilir ve Profesyonel İskele Kiralama Firmaları

İnşatlarda kullanılan temel malzeme arasında yer alan iskele, mutlaka doğru firmalar tarafından üretilmiş olması gerekir, çünkü bu hizmet verilirken güvenlik ve iş kalitesi doğru kurulmuş bir iskele ile mümkün olur. Eğer firmanız bünyesinde kullanacağınız bir iskeleniz yoksa bu durumda kiralık iskele hizmeti almak gerekir.

Türkiye’de kiralık iskele firmaları arasında en güvenlisi olmasıyla bilinen Hayat İskele, inşaat sektörü içerisinde her zaman güçlü bir yapıya sahip olarak yerini almıştır. Bunun için iskele kiralamak isteyen her firma bizimle iletişime geçebilir. 

İskele kiralama hizmeti verilirken dikkat edilmesi gereken her türlü hassasiyet göz önünde tutulur, ister İstanbul içi, ister İstanbul dışı şahısların isteklerine uygun olacak şekilde hareket edilir ve güvenli sevkiyatın yapılması sağlanır.

Güvenilir ve Profesyonel Kiralık İskele

Kiralık iskelelerde teslim önemli bir konudur. Bunun için iskelenin siparişi Türkiye’nin neresinden verilirse verilsin profesyonel çalışanlarımız iskeleyi bir düzen içerisinde hazırlayarak teslime hazır hale getirir. Alınacak olan teknik detaylarla birlikte iskele teslim edilmesi gereken adrese bırakılır.

İskele kiralama yalnız şahıslara ve özel firmalara değil, isteğe bağlı olarak kurumlara da verilebilir. Bir yapının ihtiyacını rahatlıkla ve güvenle karşılayacak olan iskelelerimiz çeşitlerine göre ayrılmıştır. Buna göre ister standart, isterseniz otomatik iskele temini yapılır.

Firmamız bünyesinde kiralaması yapılan iskelelerin hepsi bakımlı ve dayanıklıdır. Doğru monte edildiği takdirde iskele kullanım sırasında asla sorun yaşanmaz. Kiraladığınız iskeleleri kullanırken yükseklik farkını da hesap etmelisiniz. Bunun için her binaya uygun çözüm getirebilecek yükseklikte iskelelerimizden tercih edebilirsiniz.

İskele kurulumu yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli konu zemindir. Bu iş profesyonelliğin çok daha ötesinde ve teknik bir beceri gerektirdiği için kurulum mutlaka bir mühendis tarafından yapılmalı ve inşaat teknikeri tarafından düzenli olarak kontrol edilmelidir. İskele her ne kadar sağlam olsa da kurulumun hatalı yapılmış olması daha sonraki pişmanlıkları da getireceğinden dönüşü olmayan sorunlarla karşılaşılabilir. Bunun için iskelenin eksiksiz ve tam olduğuna dikkat etmek gerekir. Hayat iskele’ye inşaatlarınızın ihtiyacı olan iskele modelleri için https://www.hayatiskele.com adresinden erişim sağlayabilirsiniz.

📆 18 Mayıs 2020 Pazartesi 14:58   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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