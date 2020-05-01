Sıcak İş Takım Çelikleri ve Plastik Kalıp Çelikleri

Sıcak İş Takım Çelikleri ve Plastik Kalıp Çelikleri

Sıcak İş Takım Çelikleri Nedir?

Sıcak iş çelikleri, demir ve demir benzeri malzemelerin 300–600 dereceye kadar olan yüksek sıcaklıklarda şekillendirilmesinde kullanılan çeliklerdir. Yüksek sıcaklıklara dayanma gücüne sahip olduğundan dolayı üretim aşamasında oldukça güçlü ve sert malzemeler elde edilebilir. Sıcak iş takım çelikleri, soğuk iş takımı çeliklerine oranla daha güçlü maddelerin imalatında kullanılır. Günümüzde en çok kullanım alanına baktığımızda özellikle kalıp ve imalat sektörünü görebiliriz.

Sıcak iş çeliklerinin etkin olarak kullanıldığı pek çok sektör vardır. Buna göre kullanım alanı çeşitlendirilmiştir. Aşağıda hangi amaçlarla kullanıldığı belirtilmiştir.

Sıcak İş Takım Çeliklerinin Kullanım Alanları

Metal olan malzemelerin dökülmesinde, dövülmesinde, enjeksiyon ve ekstrüzyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerektiği kalıplarda,

Ağırlıklı olarak alüminyum, metal enjeksiyon kalıplarının, kalıp çekirdekleri, maçaları ve iticilerinde kullanılabilir.

Hafif ve ağır metallerin basınçlı döküm kalıplarında, kalıp ve boru preslerinde, iç ara kovanları, delici zımba ve mandrellerinde

Sıcak kesme işlemi yapan malzemelerde

Çapak alma çeliklerinde

Dişli borularının üretimine

Kaynak altı makaralarında

Aşınma direncinin yüksek olduğu malzemelerde

Plastik enjeksiyon kalıplarında

Plastik Kalıp Çelikleri Nedir?

Plastik malzemelerin işlenerek kullanıma sunulması gerekir. Bunun için piyasadaki her türlü plastik ham maddenin bir biçimde şekillendirilmesi ve amacına uygun bir şekilde üretilmesi gerekir. Plastik malzemelerin üretilmesi aşamasında kullanılan malzeme ise plastik kalıp çelikleridir. Bu malzemeler aşındırıcı plastiklere karşı yüksek dayanıklılığa sahiptir, yüksek baskı adedi ve yüksek parlatılabilirlik imkanı sağlayabilir. Plastik kalıp çelikleri oldukça yaygın bir kullanım alanına sahip olan çeliklerdir. Özellikle beyaz eşyalar, sanayi, ev eşyaları, inşaat sektörü ve elektrik elektronik parçalarının üretimi ve otomotiv sanayi gibi birçok alanda kullanılabilir.

Plastik Kalıp Çeliklerinde Beklenen Özellikler

Homojen bir yapıya sahiplerdir.

Aşınmalara karşı yüksek dirençtedirler.

Üretim aşamasında kullanılan maddenin basıncına dayanım

Korozyon direnci yüksek

Kolay işlenebilen

Yüksek parlaklık

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