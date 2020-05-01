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Ahmet Şimşek Koleji
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Sıcak İş Takım Çelikleri ve Plastik Kalıp Çelikleri


Sıcak İş Takım Çelikleri ve Plastik Kalıp Çelikleri

Sıcak İş Takım Çelikleri Nedir?

Sıcak iş çelikleri, demir ve demir benzeri malzemelerin 300–600 dereceye kadar olan yüksek sıcaklıklarda şekillendirilmesinde kullanılan çeliklerdir. Yüksek sıcaklıklara dayanma gücüne sahip olduğundan dolayı üretim aşamasında oldukça güçlü ve sert malzemeler elde edilebilir. Sıcak iş takım çelikleri, soğuk iş takımı çeliklerine oranla daha güçlü maddelerin imalatında kullanılır. Günümüzde en çok kullanım alanına baktığımızda özellikle kalıp ve imalat sektörünü görebiliriz.  

Sıcak iş çeliklerinin etkin olarak kullanıldığı pek çok sektör vardır. Buna göre kullanım alanı çeşitlendirilmiştir. Aşağıda hangi amaçlarla kullanıldığı belirtilmiştir.

Sıcak İş Takım Çeliklerinin Kullanım Alanları

  • Metal olan malzemelerin dökülmesinde, dövülmesinde, enjeksiyon ve ekstrüzyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerektiği kalıplarda,
  • Ağırlıklı olarak alüminyum, metal enjeksiyon kalıplarının, kalıp çekirdekleri, maçaları ve iticilerinde kullanılabilir.
  • Hafif ve ağır metallerin basınçlı döküm kalıplarında, kalıp ve boru preslerinde, iç ara kovanları, delici zımba ve mandrellerinde
  • Sıcak kesme işlemi yapan malzemelerde
  • Çapak alma çeliklerinde
  • Dişli borularının üretimine
  • Kaynak altı makaralarında
  • Aşınma direncinin yüksek olduğu malzemelerde
  • Plastik enjeksiyon kalıplarında

Plastik Kalıp Çelikleri Nedir?

Plastik malzemelerin işlenerek kullanıma sunulması gerekir. Bunun için piyasadaki her türlü plastik ham maddenin bir biçimde şekillendirilmesi ve amacına uygun bir şekilde üretilmesi gerekir. Plastik malzemelerin üretilmesi aşamasında kullanılan malzeme ise plastik kalıp çelikleridir. Bu malzemeler aşındırıcı plastiklere karşı yüksek dayanıklılığa sahiptir, yüksek baskı adedi ve yüksek parlatılabilirlik imkanı sağlayabilir. Plastik kalıp çelikleri oldukça yaygın bir kullanım alanına sahip olan çeliklerdir. Özellikle beyaz eşyalar, sanayi, ev eşyaları, inşaat sektörü ve elektrik elektronik parçalarının üretimi ve otomotiv sanayi gibi birçok alanda kullanılabilir.

Plastik Kalıp Çeliklerinde Beklenen Özellikler

  • Homojen bir yapıya sahiplerdir.
  • Aşınmalara karşı yüksek dirençtedirler.
  • Üretim aşamasında kullanılan maddenin basıncına dayanım
  • Korozyon direnci yüksek
  • Kolay işlenebilen
  • Yüksek parlaklık 

Sıcak iş takım çelikleri ve plastik kalıp takım çelikleri ile ilgili olarak bizimle https://www.tabekcelik.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Galeri
📆 18 Mayıs 2020 Pazartesi 14:50   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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