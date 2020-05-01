MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Büyükşehir, Genel, Mahalleler, Manşet, Toplum » İstanbul sahillerinde altı ekiplerle denetim yapılıyor
İstanbul sahillerinde altı ekiplerle denetim yapılıyor


Korona virüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Atlı Jandarma Birlikleri, Sarıyer Gümüşdere sahilinde denetim yaptı.

Korona virüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Atlı Jandarma Birlikleri, Sarıyer Gümüşdere sahilinde denetim yaptı. Denetimlerde normalde Topkapı Sarayı’nı görev yapan Atlı Jandarma Birlikleri görev alırken, Uskumruköy kavşağında ise trafik ekipleri sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Korona virüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Atlı Jandarma Birlikleri, Sarıyer Gümüşdere sahilinde yaptı. Denetimlerde normalde Topkapı Sarayı’nı görev yapan “Atlı Jandarma Birlikleri” görev aldı. Sarıyer’de sahile inmek ya da denize girmek isteyen vatandaşların uyarılması için Atlı Jandarma Birlikleri denetimlerinin kısıtlaması süresi boyunca devam edeceği öğrenildi.

Araçların girmesine imkan bulanmayan yerlerde görev alan Atlı Jandarma Birlikleri, denetimlerini sürdürürken, Uskumruköy Kavşağı’nda ise trafik ekipleri geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Trafikteki araçları tek tek durduran jandarma, sürücü ve vatandaşların kimlik ile izin belgelerini kontrol etti. Maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunan ekipler, cenazeden dönen vatandaşlar ise baş sağlığı diledi. Denetimler düzenli olarak devam edeceği öğrenildi.

📆 17 Mayıs 2020 Pazar 01:21   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

Ahmet Berhan Yılmaz
YAPMAYIN, ETMEYİN…
11 Mayıs 2020 Pazartesi

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR