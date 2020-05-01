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İstanbul’da yeni Çamlıca kulesinde dumanlar yükseldi


İstanbul’da yeni Çamlıca kulesinde dumanlar yükseldi.

İstanbul’da yeni Çamlıca kulesinde dumanlar yükseldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

İstanbul’da yeni Çamlıca kulesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuleden duman yükseldiği görüldü. Kulede çıkan cep telefonu kameralarına yansıdı. Dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Yangın koşa sürede kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yangını gören bir vatandaş, “ Sabah saat dokuza beş kala kulede dumanlar yükselmeye başladı. Hemen itfaiye ekipleri haber verdik. Başlarda hafif bir duman vardı. Küçük bir alev görünüyordu. İtfaiye gelmeden çalışan işçiler müdahale etti. İtfaiye gelince tamamen söndü. Şu an hiçbir şey kalmadı” diye konuştu.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde Kulenin orta bölümünde bulunan anten kısmında dumanların yükseldiği görülüyor.

📆 13 Mayıs 2020 Çarşamba 22:38   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
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8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
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13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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