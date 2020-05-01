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Göztepe Şehir Hastanesinin 1. etabı tamamlandı


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eylül ayında hizmete girmesinin planlandığını duyurduğu Göztepe Şehir Hastanesinin inşaatının 1 etabı tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eylül ayında hizmete girmesinin planlandığını duyurduğu Göztepe Şehir Hastanesinin inşaatının 1 etabı tamamlandı. 1’inci Etabı tamamlanan Göztepe Şehir Hastanesi havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı’nın İstanbul’daki en büyük yatırımlarından biri olan Göztepe Şehir Hastanesi’nin önümüzdeki Eylül ayında açılacağını duyurdu. İstanbul’un modern hastanelerinden olacak olan bin yatak kapasiteli Göztepe Şehir Hastanesinin 1’inci etabı tamamlandı. 1’inci etabı tamamlanan Hastane drone ile havadan görüntülendi.

📆 13 Mayıs 2020 Çarşamba 20:04   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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