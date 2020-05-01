Diğer itfaiyeciden da acı haber geldi

Diğer itfaiyeciden da acı haber geldi

Kadıköy’deki itfaiye tatbikat kazasında ağır yaralanan diğer itfaiyeciden de acı haber geldi.

Kadıköy’de 09 Mayıs Cumartesi sabahı gerçekleştirilen tatbikat sırasında itfaiye aracının merdiveninin kırılması sonucu sepet içindeyken apartmanın çatısına düşerek yaralanan itfaiye erlerinden Emircan Çolak’ın acı haberinin ardından diğer itfaiyeci Mehmet Ali İnal’ın da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Mahmutbaba Sokak üzerinde bulunan Kadıköy İtfaiye İstasyonunda Cumartesi sabah saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, tatbikat yapıldığı sırada merdiven aracı kırılmıştı.

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Merdivenin kırılmasıyla birlikte sepet kısmında bulunan itfaiye erleri Emircan Çolak ve Mehmet Ali İnal istasyonun karşısındaki apartmanın çatısına 68 metre yüksekten düşmüştü.

Haydarpaşa Numune Hastanesine kaldırılan yaralı itfaiyecilerden Emircan Çolak’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Mehmet Ali İnal’ın ise daha geç saatlerde acı haberi alındı.

Genç itfaiyecilerin cenazeleri sabah Kadıköy İtfaiye istasyonuna getirilerek helallik alındıktan sonra Emircan Çolak’ın cenazesi memleketi Erzurum’a, Mehmet Ali İnal’in cenazesi ise memleketi Kütahya’ya gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan böylesi acı olay sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye’sinden her hangi bir yetkilinin açıklama yapmaması dikkat çekti.