Paşa Mobilya Marka Değişikliği

Paşa Mobilya 1990 yılından bu yana hizmet veren bir mobilya markası. Şuan farklı bir isimle görüntülenen firma ilk Paşa Mobilya olarak sektöre girdi. Şuan ki adıyla Fırat mobilya. Fırat Mobilya alanında en kaliteli ve en iyi ürünleri sunmaktadır. Bunun yanında mobilya üretiminde kullanılan malzemeler için en sağlıklı olanları tercih etmekte.

Paşama Mobilya Fırat Mobilya Markası Oldu

Mobilya alanında oldukça güvenilir olan Fırat Mobilya fiyatlarını çok yüksek tutmuyor. En iyi kalitede mobilyaları en uygun fiyatlar ile bulmayı mümkün kılıyor. Ayrıca mobilyalar oldukça dayanıklı malzemeler ile üretilmekte. Bu şekilde bakıldığında her bütçe için zevkli mobilyalara Fırat Mobilya ile ulaşmak mümkün. Kaliteli, güvenilir ve dayanıklı mobilyalar herkesin hakkı. Mobilyalara göz atabilmek için Fırat Mobilya İnternet adresine göz atmak yeterli olacaktır.

Senetle Mobilya Satışı

Kredi kartı kullanmayanlar ve taksitle ödeme yapmayı tercih edenler olabilir. Bunun için Fırat Mobilya bir imkan tanımakta. Senetle elden mobilya satışı ile taksitli mobilya alınabilir. Bunun için mağazaya giderek mobilya seçebilir, senet yaptırarak taksitli bir şekilde ödeme yapılabilir. Senetler, tıpkı kredi kartı gibi ay ay taksitlendirme yapar. Senet sayısı kişiye göre bölünmektedir.

Bunun için yapılması gereken mağazaya giderek, seçilen mobilya için bir miktar peşinat bırakmak. Bırakılan peşinat mobilya ücretinden çıkarılarak aylara bölünür. Bunun için de bir sözleşme imzalanır. İmzalanan sözleşmede belirtilen aylarda, ödenecek ücret için mağazaya gidilerek her ay senet taksitleri ödenir. Ödenmesi gereken tutar tamamlandığında senet yırtılır ve ödeme tamamlanır. Hem şık mobilyalar hem de senetle mobilya alma kolaylığı için Fırat Mobilya ilk tercih.

Senetle alınacak mobilya ürünleri bütçeyi sarsmadan evleri şıklığa ulaştırır. Fırat Mobilyanın iki şubesi bulunmaktadır. Bu şekilde en yakın olanına giderek senetle mobilya alınabilir. Şubelerden biri Bağcılar, diğeri ise Esenler mevkisinde yer almaktadır. Daha detaylı iletişim bilgileri için Fırat Mobilya İnternet adreslerinden iletişim bilgileri görüntülenebilir. Bunun dışında senetle mobilya alımı için detaylı bilgi almak adına firma ile görüşülebilir.

İnternet Üzerinden Ürün Seçme

Fırat Mobilya ürünleri ve fiyatları İnternet adresleri üzerinden görüntülenebilir. Bu şekilde mağazaya gitmeden önce ürün seçerek, orada uzun vakitler kaybetmeden alışveriş yapılabilir. Seçilen ürün ve renk özellikleri site üzerinde görülmektedir. Öncesinde arayarak seçilen ürün için senet bilgileri öğrenilebilir. Peşinat bilgisi de önceden alınarak mağazaya hazırlıklı bir şekilde gidilebilir. Firmanın İnternet adreslerine https://firatmobilya.com/ buradan ulaşılabilir. Diğer iletişim bilgileri, sitede iletişim kısmında yer almaktadır.