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Ahmet Şimşek Koleji
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“Süper Ay” İstanbul’da bu akşam görüntülendi


Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak gözlemlenen ’Süper Ay’ İstanbul’da bu akşam görüntülendi.

Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak gözlemlenen ‘Süper Ay’ İstanbul’da bu akşam görüntülendi. Gökdelenler arasında “Evde kal” yazısıyla birlikte görüntülenen Süper Ay, renkli görüntüler oluşturdu.

Dünya’ya en yakın konuma gelen Ay gökyüzünde akşam saatlerinde doyulmaz bir manzara oluşturdu. Normalden yüzde 14’e kadar daha büyük gözlemlenebilen ve yüzde 30 daha parlak görülen Süper Ay bu akşam da İstanbul’da görüntülendi. Gökdelenler arasında “Evde kal” yazısıyla birlikte görüntülenen Süper Ay, renkli görüntüler oluşturdu.

📆 08 Mayıs 2020 Cuma 00:35   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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