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Kadıköy Gazetesi » Ekonomi, Genel, Manşet, Sağlık, Toplum » Maske satışında tavan fiyat 1 lira olarak belirlendi
Maske satışında tavan fiyat 1 lira olarak belirlendi


Ticaret Bakanlığı, cerrahi maskelerin, adedi KDV dahil en fazla 1 lira olacak şekilde tüketicilerin satışına sunulacağını bildirdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından salgınla mücadelede normalleşme takviminin açıklandığı, 4 Mayıs 2020 tarihli kabine toplantısı sonrası alınan kararlar çerçevesinde cerrahi maskelerin perakende satış noktalarında satışı mümkün hale geldiği anımsatıldı.

Bu çerçevede marketler, eczaneler, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret platformu üzerinden cerrahi maskelerin satışının yapılabilineceği belirtilen açıklamada, “Hedefimiz en yaygın ağ ile vatandaşlarımızın en hızlı ve kolay bir şekilde cerrahi maskeleri temin etmesini sağlamaktır. Cerrahi maskeler, adedi KDV dahil en fazla 1 Türk lirası olacak şekilde tüketicilerimize satışa sunulacaktır. Bu fiyatın üzerindeki satışlar ‘fahiş fiyat’ olarak değerlendirilecektir. Bu kapsamda, 8 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla ilk etapta, salgının en yoğun görüldüğü İstanbul’da, akabinde büyükşehirlerden başlamak üzere hızlı bir şekilde diğer illerdeki marketlerde de cerrahi maskelerin satışı yapılabilecektir. Cerrahi maskeler ilk etapta standart 50’li paketler halinde satışa sunulacak olup, önümüzdeki haftadan itibaren maskelerin 10’lu standart paketler halinde de satışa sunulması çalışmaları devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

📆 07 Mayıs 2020 Perşembe 14:21   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
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10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
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15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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