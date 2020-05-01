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Fenerbahçe 4’erli gruplar halinde çalışmalarını başladı


Fenerbahçe, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde çalışmalarına gruplar halinde devam etti.

Can Bartu Tesisleri’nde 4’erli gruplar halinde tesislere gelen sarı-lacivertli futbolcular, sosyal mesafe kuralına uygun olarak antrenmanlarını yaptı. Oyuncular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları idmanda dayanıklılık parkurunda top sürme ve bitiricilik çalışmaları gerçekleştirdi.

Antrenman öncesi futbolculara ve tesislerdeki görevli personele korona virüs testi PCR yapıldı.

📆 05 Mayıs 2020 Salı 17:58   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
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17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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