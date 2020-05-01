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İstanbul cadde sokakları gece görselliğiyle göz kamaştırdı


İstanbul sokakları koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle sessizliğe büründü.

Kentin tarihi mekanları, gece ışıklarıyla görsel şölen yaşattı. Kısıtlama nedeniyle yalnız kalan İstanbul’un sokak ve caddeleri ışıltılı havası ile dışarıdan izleyenlere seyrine doyulmaz manzaralar oluşturdu.

Kısıtlama nedeniyle yalnız kalan İstanbul’un sokak ve caddeleri ışıltılı havası ile dışarıdan izleyenlere seyrine doyulmaz manzaralar oluşturdu.

Kentte en çok ziyaretçi alan Tarihi Galata Kulesi, ışıklandırması ve heybetiyle şehrin yıldızı gibi parlarken, Boğaz köprüsü ve Haliç’in ışıkları yansımasıyla boğazda kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Çıkılamayan İstanbul sokakları sunduğu manzaralarla ışıklar doluydu. Karaköy sokaklarının tamamen boş olduğu görülürken, şehirdeki yüksek binaların ışıkları, terk edilmiş gibi boş olan sokakları aydınlattı.

Galeri
📆 03 Mayıs 2020 Pazar 14:00   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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