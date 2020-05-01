İstanbul cadde sokakları gece görselliğiyle göz kamaştırdı

İstanbul sokakları koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle sessizliğe büründü.
Kentin tarihi mekanları, gece ışıklarıyla görsel şölen yaşattı. Kısıtlama nedeniyle yalnız kalan İstanbul’un sokak ve caddeleri ışıltılı havası ile dışarıdan izleyenlere seyrine doyulmaz manzaralar oluşturdu.
Kısıtlama nedeniyle yalnız kalan İstanbul’un sokak ve caddeleri ışıltılı havası ile dışarıdan izleyenlere seyrine doyulmaz manzaralar oluşturdu.
Kentte en çok ziyaretçi alan Tarihi Galata Kulesi, ışıklandırması ve heybetiyle şehrin yıldızı gibi parlarken, Boğaz köprüsü ve Haliç’in ışıkları yansımasıyla boğazda kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Çıkılamayan İstanbul sokakları sunduğu manzaralarla ışıklar doluydu. Karaköy sokaklarının tamamen boş olduğu görülürken, şehirdeki yüksek binaların ışıkları, terk edilmiş gibi boş olan sokakları aydınlattı.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|+31
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|+18
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|+1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
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