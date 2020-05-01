YEDİNCİ CUMA…

Allah’ım;

Dardayız, sıkıntıdayız, ağlıyoruz, korkuyoruz, sana sığınıyoruz.

Allah’ım;

Senin büyüklüğünü, kendi acizliğini bilen kulların olarak yalnızca sana yalvarıyor, senden yardım istiyor, sana inanıyor, sana güveniyor, senden bekliyoruz.

Allah’ım;

Senin iznin ve nasibin ile ömrümüz boyunca Cuma Namazı kılmadan yaşamadık,

Cumasız, teravihsiz, camisiz, cemaatsiz, mukabelesiz oruç tutmadık,

Böyle bir yokluğu, böyle bir acıyı, üzüntüyü, tedirginliği, korkuyu bilmedik.

Allah’ım;

Hatalarımız büyük, günahlarımız çoktur,

Tövbekârız, pişmanız, senin affına, merhametine, mağfiretine sığınıyoruz.

Bizleri camisiz, cumasız, camilerimizi cemaatsiz, teravihsiz, mukabelesiz bırakma Allah’ım…

Allah’ım;

Bu yedinci Cuma;

Kalbimiz sana ayan biliyorsun, bu hasret çok zor, bu ayrılık dayanılır gibi değil.

Yalvarıyoruz Allah’ım bitir bu hasreti, son ver bu ayrılığa.

Kavuştur bizleri camilerimize, camilerimizi cemaatine,

Boynu bükük bırakma ne bizleri, ne camilerimizi,

Kavuştur bizleri cuma namazlarımıza, teravihlerimize, mukabelelerimize…

Allah’ım bizleri helak etme, her türlü salgından, afetten, belada, musibetten bizleri koru, kurtar.

Tövbe etmemize, pişman olmamıza, sana kul olmamıza fırsat ver.