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Türk Kızılay Kadıköy Şubesi kuru gıda yardımı yapıyor


Türk Kızılay Kadıköy’de korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara kuru gıda koli yardımında bulundu.

Türk Kızılay Kadıköy’de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle verilen sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlara kuru gıda kolisi yardımında bulundu. Türk Kızılay Kadıköy Şube Başkanı Habip Kiraz, Türk Kızılay gönüllüleri ile birlikte Kadıköy’de sokak sokak gezerek yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine verdi.

Konuyla ilgili bilgi veren Türk Kızılay Kadıköy Şube Başkanı Habip Kiraz, “Bugün 1 Mayıs işçi bayramı emekçinin bayramı önce memleketimize emekçilerimize hayırlı olsun. Aynı zamanda da sokağa çıkma yasağına olduğu gün. Kızılay olarak bizde yıllardır ihtiyacı olan vatandaşlarımıza hem yardım kolilerini hem öğleden sonra saat üç gibi de pide dağıtımına devam edeceğiz. Vatandaşımız evinde kalsın sağlık içerisinde kalsın. Kadıköy Kızılay olarak ulaşamadık insan, başını okşamadığımız çocuk Kadıköy’de bırakmadık bırakmayacağız İnşallah, bundan çok emin olabilirsiniz. Son korona virüs verileri de iyi geliyor bayramdan sonra çifte bayramı yapmayı Allah hepimize nasip etsin diyorum ve teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

📆 01 Mayıs 2020 Cuma 14:13   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
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15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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