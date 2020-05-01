Vatan Partisi “Almanya’nın Diyanet’e saldırısı Türkiye’ye ve Türk milletine yöneliktir”

Vatan Partisi Avrupa Temsilciliği, Almanya’nın Hessen Eyaleti Eğitim Bakanlığı’nın Diyaneti İşleri Başkanlığı eşgüdümündeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ile işbirliğini askıya aldığını duyurması üzerine, bu kararı şiddetle kınadığını açıkladı.

Açıklamayı yapan Vatan Partisi Avrupa Temsilcisi Ali Mercan,şu ifadeleri kullandı: “HessenEğitim Bakanı Alexander Lorz, kararın gerekçesi olarak, DİTİB ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ankara Yönetiminin yolunu izlediğini ileri sürdü. Bakan, ‘Değişiklik fikri Türkiye’de 2016’daki darbe denemesi sonrasında meydana gelen politik değişikliklerle başlamıştı.’ dedi.

“KAMPANYANIN MERKEZİ ALMANYA’DIR”

“Kararı şiddetle kınıyoruz. Bu adım pandemi şartlarında şiddetlendirilen Türkiye karşıtı kampanyanın bir parçasıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı’na karşı kampanyanın merkezinin Batı emperyalizmi olduğunu göstermiştir. Batı’nın Türkiye’yi etnik ve dini temellerde bölme çabalarının bir parçası olan bu tavrın diğer yanı da çöküş sürecine girmiş PKK-FETÖ firari ve yapılanmalarının Avrupa’da korunması ve desteklenmesidir.

“ÇÖKMEKTE OLAN LİBERAL SİSTEMİN SALDIRILARI”

“Bu tutumlar çökmekte olan liberal sistemin ideolojik planda saldırılarını sürdürerek varlık göstermeye çalıştığını göstermektedir. Vatandaşlarımızla birlikte Türkiye’mizin birliğini, milletimizin dayanışmasını sonuna kadar destekliyoruz. Ülkemizde CHP şemsiyesi altında toplanan PKK-FETÖ ve bilumum sahte solcuların Diyaneti hedef alan, Alevi-Sünni düşmanlığını kışkırtan, LGBT kampanyalarıyla kültürümüzü çökertmeye çalışan bütün kampanyalara karşı mücadelemizi her şart altında sürdüreceğimizi kamuoyuna açıklıyoruz.”

Kararla şimdiye kadar yürütülen İslam dini derslerine ve DİTİB ile ortaklaşa öğretmen eğitme projesine son verilmiş olacak. DİTİB ise hukuki yollara başvuracağını,kararın yanlış ve utanç verici bir gelişme olduğunu belirtti.