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Ahmet Şimşek Koleji
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Hırsızlık yapmaktan korkmazken kediden korktu


İstanbulda bulunan mobil aksesuar fabrikasına gece geç saatlerde giren bir kişi 150 bin TL değerinde elektronik ürün çaldı.

Zeytinburnu’nda bulunan mobil aksesuar fabrikasına gece geç saatlerde giren bir kişi 150 bin TL değerinde elektronik ürün çaldı. Şahsın yerde bulduğu bir ekmeği masaya koyması ve bir kediden korkması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şahsın o anları görüntüleri izleyenleri gülümsetti.

Olay, İstanbul’da Zeytinburnu’nda bulunan bir mobil aksesuar fabrikasında gece saat 03.30’da sıralarında yaşandı. Gece kimsenin olmamasından faydalanan kimliği belirsiz şahıs, fabrikaya girerek 150 bin TL değerinde elektronik ürünleri çalarak kayıplara karıştı. Hırsızın fabrika içerisindeki davranışları ise güvenlik kamarası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde fabrikaya giren hırsızın önce yerde bulduğu bir ekmeği masanın üzerine koyması görülüyor. Daha sonra fabrika içerisinde gezmeye devam eden şahsın sandalye üzerinde gördüğü kedi karşısında korkması ise görüntülere yansıdı. Polis ekipleri ise şahsın bulunması için çalışma başlattı.

📆 30 Nisan 2020 Perşembe 19:46   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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