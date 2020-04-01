Kuşları ezen vicdansız sürücü tutuklandı

Yeni Camii önündeki güvercinleri aracıyla telef eden sürücü polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında Fatih Eminönü Rüstempaşa Mahallesi Yeni Camii önünde meydana geldi. İddiaya göre caddede hızla seyreden araç sürücüsü cami önünde beslenen güvercinleri otomobiliyle ezdi. Olayla ilgili Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çevredeki güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde aracın plakası tespit edildi. Plaka bilgileri üzerinden yapılan sorgulamalarda özel bir şirkete ait olduğu belirlenen aracın önceki gün Usame E. (26) isimli şahıs tarafından kiralandığı öğrenildi. Şüpheli bulunduğu ikamette polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Sirkeci Polis Merkezi’ne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan vicdansız sürücü adliyeye sevk edildi. Öte yandan, gözaltına alınan şahsın ‘Mala zarar verme’ ve ‘Çocuğa cinsel istismarı’ suçlarından da kaydı olduğu öğrenildi.