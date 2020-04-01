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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » İSTOÇ tesisinde korkutan yangın!
İSTOÇ tesisinde korkutan yangın!


Bağcılar İSTOÇ geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İSTOÇ geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı – Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Bağcılar’da bulunan İSTOÇ geri dönüşüm tesisinde saat 19.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa süreli bir trafik yoğunluğu yaşandı.

Yangından dolayı herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Sağlık ekipleri olay yerinde tedbir amaçlı beklerken, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

📆 29 Nisan 2020 Çarşamba 23:39   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
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9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
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13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
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15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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