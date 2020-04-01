MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Hatalı ‘U’ dönüşü yapan sürücü kazaya neden oldu
Hatalı ‘U’ dönüşü yapan sürücü kazaya neden oldu


Hatalı ‘U’ dönüşü yapan ticari minibüs sürücüsü üç aracın karıştığı kazaya neden oldu. Kazada minibüs sürücüsü yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 34 KA 9331 plakalı ticari minibüs şoförü ‘U’ dönüşü yapmanın yasak olduğu yolda U dönüşü yapmaya çalıştı. Arkadan gelen 34 BVD 130 plakalı minibüs hatalı dönüş yapan minibüse yandan çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle yolun diğer tarafına savruldu ve park halinde bulunan 34 UF 9433 plakalı araca çarptı. Kazaya karışan üç araçta da maddi hasar oluştu. 34 KA 9331 plakalı minibüsün sürücüsü hafif şekilde elinden yaralandı. Olay yerine gelen trafik ekipleri kaza tutanağı tuttu. Araçlar olay yerinden çekici ile alındı.

Bu sırada, aynı yoldan U dönüşü yapmaya devam eden diğer sürücüler trafik polisleri tarafından uyarıldı. Bu bölgede hatalı U dönüşü kaynaklı kazaların sıkça meydana geldiği öğrenildi.

📆 29 Nisan 2020 Çarşamba 23:22   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR