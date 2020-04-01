Doğalgaz patlamasında alevler metrelerce yükseğe çıktı!

Beylikdüzü Gürpınar’da İSKİ çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı. Patlamanın ardından alevler metrelerce yukarıya çıkarken çevredeki 2 binada büyük çaplı hasar meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Patlamasının yaşandığı alan ise havadan görüntüledi.

Beylikdüzü’nde doğalgaz patlaması! Alevler metrelerce yükseğe çıktı – Tıkla İzle

Beylikdüzü Gürpınar İnönü Caddesi’nde İSKİ’nin çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı. Patlamanın etkisiyle yerin altından çıkan alevler metrelerce yükseğe ulaştı. Çevredeki 2 binada büyük çaplı hasra yol açan patlamanın ardından alevler metrelerce yukarıyla ulaştı.

İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri çevredeki 2 binaya da sıçrayan yangına müdahale ederken İGDAŞ ekipleri bölgeye gelen doğal gazı kesti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınırken evlerine yangın sıçrama riski bulunan vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attı.

İlk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin polis incelme başlatıldı.

İstanbul Valiliği’nden doğal gaz patlamasına ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği’nden Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki meydana gelen doğal gaz boru hattındaki patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, “Olaydan etkilenen 15 kişiye 112 Acil Sağlık ekiplerimizce olay yerinde müdahale edilmiş, yaralanan 2 kişi ambulans ile hastaneye sevk edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valiliği tarafından yazılı olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “ Bugün saat 11.07’de Beylikdüzü İlçemiz Gürpınar Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki doğal gaz boru hattında patlama meydana gelmiştir. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, 112, itfaiye, İGDAŞ, AFAD ve diğer ekiplerin çalışmaları devam etmektedir. Alınan ilk bilgilere göre, olaydan etkilenen 15 kişiye 112 Acil Sağlık ekiplerimizce olay yerinde müdahale edilmiş, yaralanan 2 kişi ambulans ile hastaneye sevk edilmiştir. Meydana gelen patlama nedeniyle gerekli araştırma inceleme çalışmaları başlatılmıştır. Olayda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.”

Doğalgaz patlamasının yaşandığı alan havadan görüntülendi

Beylikdüzü Gürpınar’da İSKİ çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı. Patlamanın ardından alevler metrelerce yukarıya çıkarken çevredeki 2 binada büyük çaplı hasar meydana geldi. Patlamada yaralananlar hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin ekipler incelme başlatılırken, alan havadan görüntülendi. Görüntülerde, ekiplerin çalışma yaptığı ve vatandaşlar görülüyor.