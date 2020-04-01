VİLLA TASARIMINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

Birçok insanının hayalini kurduğu ihtişamlı tasarımı ile dikkat çeken villalar içinde yaşayan kişiye huzur veren eşsiz yapılardır. Modern mimari anlayışı ile tasarımı yapılan modern villalarda havuz, botanik bahçeler, spor salonu, sauna ve pek çok imkân bulunmaktadır. Daha çok şehir merkezinden uzakta bulunan villalar insanların yaşamlarını huzurlu bir şekilde sürdürmesinde büyük etkiye sahiptir. İnsanlar şehrin gürültü ve stresinden uzakta huzurla vakit geçirebilmektedir.

Villalar görünümleri ve yapıları itibariyle şık ve görkemli yapılardır. Tasarımlarında kullanılan bütün unsurlar dikkatle seçildiği takdirde ortaya muhteşem bir yaşam alanı çıkacaktır.

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Villa tasarımında başarı sağlamak için profesyonel destek alın

Arsanızı villa yaparak değerlendirmeyi düşünüyorsanız ilk yapmanız gereken çevresel faktörlerin analizini doğru şekilde yapmalısınız.İçinde huzurla yaşayacağınız çevreye ve doğaya saygılı ve tarzınızı en güzel şekilde ortaya koyan bir villa tasarımı yapabilmek için alanında uzman ve işini iyi yapan kişilerden destek almanız gerekmektedir. Her ayrıntıyı enine boyuna düşünüp tasarımda yer alacak olan bütün unsurları ihtiyaçlarınızı en güzel şekilde karşılayacak olan modern ve şık görünüme sahip unsurlara yer vermeniz gerekmektedir. Özellikle villa tasarımında kullanılacak olan renk ve dekor iyi bir şekilde belirlenip ortaya mükemmel bir atmosfer çıkarılmalıdır. İlk olarak klasik mi modern çizgilerle mi tasarım yapmak istediğinizi belirleyerek tarzınızı ve zevkinizi en güzel şekilde yansıtacağınız unsurları tercih etmelisiniz. Eğer aklınızda belirlediğiniz bir tarz yok ise modern dekorasyon fikirlerini inceleyip tasarımlarınıza yansıtabilirsiniz.

Qara qalem iç mimarlık olarak çocuklarınızın güvenle oynayacağı ultra lüks standartlara sahip olan modern villa tasarımları yapmaktayız. Sizde tarzınızı ve kişiliğinizi en güzel şekilde yansıtan villa tasarımı yapmak istiyorsanız tasarım konusunda yeterli tecrübe ve deneyime sahip olan firmamızla iletişime geçmeniz yeterli olacaktır.

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Villa Tasarımında Farkınızı Ortaya Koyun

Lüks ve konforu bir arada sunabilen villa tasarımı yapabilmek için mimari ve iç mimari unsurları bir arada yansıtabilmek gerekir. Fark yaratan sıra dışı villa tasarımları ortaya koyabilmek için kişiselleştirilmiş detaylara yer verilmelidir.

Modern villa dekorasyonunda yer verilen büyük ve geniş görünümlü pencereler yaşam alanındaki atmosferi olumlu yönde etkileyecektir. Doğal ışığı içeride tutabilmenin en iyi yolu dekorasyonda büyük ve geniş pencerelere yer vermektir. Bu sayede yaşam alanına ferah ve aydınlık bir atmosfer kazandırılmış olacaktır.

Villa tasarımında mobilya seçimi tarzınızı en güzel şekilde yansıtacak özelliklere sahip olan şık ve estetik görünüme sahip olan unsurlardan seçilmeli. Konforlu ve rahat olduğu kadar tasarımda kullanılan bütün unsurlarla uyum içerisinde olmalıdır. Özellikle kullanılan renkler özenle seçilmelidir. Villa tasarımında zemin ve duvar rengi doğru seçildiği takdirde diğer unsurların renk seçimini yapabilmek daha kolay olacaktır. Duvar ve zemin rengi birbiri ile uyum içerisinde olan açık renklerden seçildiğinde koltuklar daha koyu renklerden seçilmelidir. Böylece hem koltuğun modeli ön plana çıkarılmış olacağı gibi hem de ferah bir atmosfer yakalanmış olacaktır.

Villa tasarımında iç ve dış mekân tasarımı birbirinden ayrı düşünülmemelidir. Hem iç mekânda hem dış mekânda aynı tarzı yansıtan çizgilere yer verildiği takdirde ortaya huzur veren görkemli bir yaşam alanı çıkacaktır.

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