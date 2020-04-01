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Yaralı yakınını gören engelli adam baygınlık geçirdi


İSKİ’nin yaptığı çalışma nedeniyle refüje konulan beton boruların arasından geçen adama yoldan geçen otomobilin aynası çarptı. Yere savrularak başından yaralanan adamı gören engelli bir yakını olayın şoku ile baygınlık geçirdi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Beyoğlu Dolapdere Irmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İSKİ yaptığı kanalizasyon çalışmaları nedeniyle caddenin bir bölümünü araç trafiğine kapattı. O cadde üzerinden yürüyen Müslüm Ayyıldız (41) refüje konulan boruların arasından yolun karşısına geçmek istedi. Ancak Ayyıldız’a, o esnada Piyalepaşa Bulvarı istikametinde seyir halinde olan bir otomobilin aynası çarptı. Çarpma sonucu yere savrulan Ayyıldız başından hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri başında beklediği esnada yaralının yakınları koşarak olay yerine geldi.

Yaralının engelli yakını baygınlık geçirdi

Yakınları ne olduğunu anlamaya çalıştığı esnada sağlık ekipleri de olay yerine geldi. Ekipler müdahale edeceği esnada yaralının engelli bir yakını başındaki kanı görünce yere yığıldı. Engelli adam vatandaşlar tarafından kaldırılırken, yaralı ise güç bela ambulansla konuldu. İlk müdahalesi yapılan Ayyıldız tedavi olmak üzere Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

📆 27 Nisan 2020 Pazartesi 23:33   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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