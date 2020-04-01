1 Mayıs tedbirleri başladı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi tedbirler alınmaya başlandı. Tedbirler kapsamında Taksim’e polis bariyerleri getirildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Bu sabah saatlerinde bariyerler görevlilerce belirli noktalara bırakıldı. Taksim Meydanı ve çevresine toplu halde bırakıldı.