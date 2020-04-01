TEDBİR BİZLERDEN, TAKDİR ALLAH’TANDIR…

Devletimizi; sağlık bakanlığı ve diğer kurumlarıyla Covid 19 salgını ile ilgili halkı paniğe sevk etmeden yürüttükleri, akılcı, bilimsel, gerçekçi, güvenilir politika ve aldıkları tedbirler sebebiyle bir doktor, bir vatandaş olarak tebrik ediyorum.

Gelen bilimsel veriler, istatistiki rakamlar doğru yolda olduğumuzu, doğru işler yaptığımızı ve tedbiri, dikkati elden bırakmadığımız, yapılan uyarılara harfiyen uyduğumuz takdirde önümüzdeki günlerin dünden daha iyi ve daha aydınlık olacağını gösteriyor.

Bir kere daha görülmüştür ki; Allah garibin, mazlumun, mağdurun, haklının yanında yer alan Türk Milletini sevmektedir ve yardım etmektedir.

Dolayısıyla sağlık personelinin ve devletimizin her bir biriminin alın terini, emeğini, çalışmalarını boşa çevirmeyen, ülkemize iyiye doğru gidiş nasip eden Yüce Allah’ın bu lütfuna karşı hamasete, büyüklenmeye, kibre kapılmadan, salgın karşısındaki acziyetimizi bilerek Allah’a şükretmeliyiz.

Tedbir, gayret, emek, çalışmak, aklı ve bilimi kullanmak bizlerden, takdir Yüce Allah’tandır.

Bizlere düşen aklın, bilimin gereğini yapmak, bu doğrultuda sağlık bakanlığının, bilim adamlarının uyarılarını dikkate almak, uygulamak ve bütün tedbirlere sabırla ve metanetle uymaktır.

Burada ülkemizin ve dünyanın tek sorununun bu salgın olmadığını olayın ekonomik kısmını, işsizliği, açlığı, insanların mağduriyetini, neler çektiğini, ülkemizin girmiş olduğu, zamanla daha da derinleşecek darboğazı herkes gibi görüyor, biliyorum ama en azından Covid 19 salgınının akut etkisinden kurtulmadan, ekonomik darboğazdan çıkamayacağımızı da biliyorum.

Allah vatanımızı, milletimizi ve bütün insanlığı Covid 19 salgınından ve bu salgının getirdiği ekonomik darboğazdan, çıkmazlardan korusun ve kurtarsın.

AHMET BERHAN YILMAZ