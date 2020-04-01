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Binanın üst katında patlayan tüp paniğe neden oldu


Türkmenlerin yaşadığı bir binanın en üst katında tüpte henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Paniğin yaşandığı olayda sokağa dökülen meraklı kalabalığa polis megafonla sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Olay, saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Kulaksız Arda Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki 3 katlı bir binanın en üst katında yaşayan Türkmenistan uyruklu vatandaşlar tüp üzerinde yemek yapmak istedi. Tüpün ateşlenmesi üzerine patlama yaşandı. Olayın ardından dairede yaşayanlar ve sesleri duyan vatandaşlar kendilerini dışarıya attı. Büyük paniği yaşandığı olayda söndürülen tüp vatandaşlar tarafından dışarıya çıkartıldı.

Meraklı kalabalığa sosyal mesafe uyarısı

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, itfaiye ekipleri ise dairede soğutma çalışması yaptı. Olay nedeniyle sokağa dökülen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyumadığını ve maske takmadığını gören polis, megafonla bir çok kez uyardı bulundu. Bazı vatandaşlar ise olanı biteni pencerelerinden izledi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

📆 27 Nisan 2020 Pazartesi 21:23   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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