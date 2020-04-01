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Ahmet Şimşek Koleji
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Kurala uymayan vatandaşları polis ekibi sıraya dizdi


Yeni tip korona virüs (Covid-19)’un yayılımını engellemek amacıyla 4 günlük alınan sokağa çıkma kısıtlamasının bugün son bulmasının ardından İstanbul’da birçok banka önünde metrelerce kuyruk oluştu. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığını gören bir polis ekibi ise aracından inerek vatandaşları tek tek sosyal mesafe kuralına göre sıraya dizdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de etkili olan Covid-19’a karşı 23 Nisan Salı gecesi saat 00.00’dan 27 Nisan Pazartesi gecesi saat 00.00’a kadar 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlama bu gece 00.00’dan sonra sona erdi.

Kısıtlamanın ardından İstanbul’da sabah erken saatlerinden itibaren bankalarda işi olan vatandaşlar çeşitli ilçelerde bankaların önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Küçükçekmece Sefaköy’de bir banka şubesinin önüne gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uymayarak metrelerce kuyruk oluşturduğu görüldü. Durumun farkına varan bir polis ekibi ise polis otosundan inerek vatandaşları tek tek sosyal mesafe kuralına göre yeniden sıraya dizdi. Polisin davranışı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından taktirle karşılandı.

Öte yandan, benzer görüntüler Avcılar’dan da geldi. Yine burada da polis ekipleri vatandaşlara tek tek sosyal mesafe kurallarına uymasını söyledi.

📆 27 Nisan 2020 Pazartesi 21:12   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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