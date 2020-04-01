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Ahmet Şimşek Koleji
Diş İpi


Gün içerisinde en çok kullandığımız organlarımızdan biri hatta belki de en önemlisi olan dişlerinizi gerektiğince temizliyor muyuz ve bunu nasıl yapıyoruz?İşte tam bu noktada diş ipi imdadımıza yetişiyor. Dişlerimizi sadece diş fırçası ve diş macunu kullanarak temizleyemeyiz. Bu yüzden diş ipine ihtiyacımız var. Özellikle yediğimiz et yemeklerinde veya sert kabuklu yiyeceklerde dişlerimizin arasına giren parçalar bize rahatsızlık verir. Bu problemi çözmek isterken damak bölgemizde kanamalara sebebiyet verebiliyoruz. Bu kanamaları engellemek için ihtiyacımız olan şey tam olarak da bu.

Diş İpleri

Yaşam alanlarının neredeyse çoğunda yer alan eczanelerde ve bitkisel ürün satışı yapan noktalardan çok rahatlıkla temin edilebilir. Ayrıca birçok büyük alışveriş merkezinde de diş ipinin satışına başlandığı görülmektedir. İhtiyacımız olan bu ürünü kolaylıkla temin etme imkanının artmış olması evlerde de kullanımını arttırmıştır. Şu an diş hekimlerinin de diş rahatsızlıkları çeken hastalarına sıklıkla tavsiye ettiği bilinmektedir. Her geçen yıl yeni hastalıklar görüldüğü için toplumda diş ipi kullanımı zaruret haline gelmiştir.https://www.cosmetica.com.tr/dis-ipleri/ sayfasında en kaliteli diş iplerini inceleyebilirsiniz.

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📆 27 Nisan 2020 Pazartesi 12:32   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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