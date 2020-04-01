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Kadıköy Vefa Sosyal Destek ekibi 10.537 adrese yardım ulaştırdı


Kadıköy Kaymakamlığı’na vatandaşlardan gelen 10.537 destek taleplerine Kadıköy Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından yardım kolileri bizzat adreslere götürerek evlerine ulaştırdılar.

Kadıköy Kaymakam Dr. Mustafa ÖZARSLAN yapılan bu destek çalışmalarını sosyal medya hesabından teşekkür ederek paylaştı.  

Kaymakam Özarslan, “Gece gündüz fedakârca görev yapan Kadıköy Vefa Sosyal Destek Grubundaki çalışma arkadaşlarıma ve kurum çalışanlarımıza çok teşekkür ederim.
Kadıköylü vatandaşlarımızdan gelen 10.537 hizmet talebini başarıyla yerine getirdiniz.
Var olun…”

#Birliktebaşaracağız

Galeri
📆 26 Nisan 2020 Pazar 15:51   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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