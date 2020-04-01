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Ahmet Şimşek Koleji
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‘Dur’ ihtarına uymayan şüpheliyi polis bacağından vurarak etkisiz hale getirdi


Polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan iki hırsızlık şüphelisi kovalamacanın ardından yakalandı.

Kovalamaca sonunda polise ateş eden şüphelilerden biri polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan şüpheli ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Diğer şüpheli de ifadesi alınmak üzere merkeze götürüldü.

Olay gece saatlerinde Başakşehir İlçesi Kayabaşı Mahallesi Akar Sokakta meydana geldi. Emniyet ekiplerinden alınan bilgiye göre yaşları küçük oldukları öğrenilen motosikletli iki hırsız şüphelisi polisin “DUR” ihtarına uymayarak kaçtı. Bunun üzerine polis ekipleri ile iki şahıs arasında kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca bir süre devam ettikten sonra Akar Sokak üzerinde sona erdi. Şüpheli şahıslardan biri motoru bırakıp polis ekiplerine ateş etmeye başladı. Polis kendisine ateş eden şüpheli şahsı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Kaçmaya çalışan diğer şüpheli şahısta kıskıvrak yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Meydana gelen olayda herhangi bir polis memuru da yaralanmadı.

Sokak üzerine çağrılan ambulans ile yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Daha sonra polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta inceleme çalışması gerçekleştirildi. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

📆 25 Nisan 2020 Cumartesi 23:37   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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