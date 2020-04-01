Perinçek, Alevilik İslam’dır, ayrı din değildir

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’ten İBB’ye tepki:

“Alevilik İslam’dır, ayrı din değildir”

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 23 Nisan’da çocuklara gönderdiği kitapçıkta, Aleviği ayrı bir din olarak sunmasına tepki gösterdi. Perinçek, “Alevi vatandaşlarımız Müslümandır, Aleviliğin İslam dışı başka bir din olarak görülmesini kesinlikle kabul etmezler. Alevi de biziz, Sünni de biziz, hepimiz Türk milletiyiz. Bu bir Amerikan projesidir. Proje çökmüştür.” dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. “Alevilik ve İslamiyet ayrı din değildir. La ilahe illallah Muhammedünresulullah. İslamın temel şartını ve felsefesini de ifade ediyor. Kaldı ki Alevilik bir mezhep değildir. Alevi vatandaşlarımız Caferilik mezhebindendir. Müslümanlığın bir koludur. Nasıl ki diğer mezhepler İslam’ın bir yoludur, Alevi vatandaşlarımız da Müslümandır. Bu proje ile yeni karşı karşıya değiliz. Yıllardan beri Batı merkezinden bu telkin ediliyor. “Alevilik İslam’dan farklı bir dindir” deniliyor. Bunu Almanya da işliyor ve maalesef Türkiye’de de bazı çevrelerde var. Hatta Türklüğü de inkâr ediyorlar. Oysaki Alevilik Türklüğün hasıdır.

“ALEVİ YURTTAŞLARIMIZ KABUL ETMEZ”

Çok ilginç, İBB’nin resminde İslamiyet’le Aleviliği yan yana bile koymuyor arasına Hıristiyanlığı koyuyor. Arasına papazı oturtuyor. İslamiyet’i ayrı din olarak gösterilmesi tam bir Amerikan projesidir. Bunu hiçbir Alevi yurttaşımız kabul etmez. ABD’den fonlanan, merkezi hükümet yerel hükümet ayrımı yapan bir takım belediyeler bu resimleri yayabilir. Ancak Alevi vatandaşlarımız, kesinlikle biliyorum, bunu kesinlikle kabul etmez. Hepsi Muhammedidir. Hepsi Müslümandır. Alevilik- Sünnilik bizim aramızdaki farklı yollardır. Bizi ne İstiklal Savaşında ne bugün bölememişlerdir, ne de yarın bölemeyeceklerdir. Burada Türkiye’ye karşı bir kasıt vardır. Aslında bir uyarı vardır, hepimiz için… Bu fotoğrafın hepimizi uyandırması gerekiyor.

“SÜNNİ-ALEVİ AYRIŞMASI AMERİKAN PROJESİDİR”

Burada bir fotoğraf yok. ABD’nin stratejisi var. O strateji neydi? Sünni – Şii kamplaşması. Ama o proje çöktü. Birkaç yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ABD’ye gidiyordu. Bütün gazeteler, “Tayyip Erdoğan ABD’den ödevini alarak dönecek. Sünni-Şii kamplaşması olacak vb.” derken o proje çöktü. Nasıl çöktü? Türkiye, İran, Katar yan yana ama Suudi Arabistan karşı tarafta, ABD’nin yanında Ortadoğu’daki halklar Sünni-Şii ekseninde bölünmediler; Amerikan emperyalizminin yanında olanlar ve olmayanlar diye bölündüler. Karşısında olan Sünni’siydi, Şii’siydi beraber oldu. Bakın Körfez’deki Katar bizim tarafta oldu. Ancak Sünniliğin şampiyonu olarak görülen Suudi Arabistan, ABD tarafında oldu. Yani Amerikan projesi çöktü. Kürt de biziz, Alevi de biziz, Sünni de biziz, hepimiz Türk milletiyiz. Oyuna gelmeyiz çünkü laikliğimiz var.

“TÜRKİYE’DE YEREL HÜKÜMET YOK”

İstanbul, İzmir, Ankara ve Diyarbakır Belediyesi sürekli şu propagandayı yürütüyor: “Merkezi hükümet ve yerel hükümet” Türkiye bir federasyon değil; bizim böyle bir geleneğimiz yok. Biz de yerel yönetim var, yerel hükümet yok. İBB de bunları yayınlayarak milletin içine bir yara gibi işlemeye çalışıyor ama bunların da hiçbir şekilde başarıya ulaşma şansının olmadığını da biliyoruz.

“OYUNA GELMEYİZ”

İBB’nin mutlaka bir açıklama yapması lazım. Bunların hiçbiri çocuklara hitap etmiyor. ABD’nin Türkiye’yi kaosa götürme, sarsma gibi planlarının gündeme getirildiğini görüyoruz. Sonuç itibariyle Türkiye’nin içine girdiği bu koşullarda, ABD’nin hesabına bazı sonuçlar üretme hayalleri var, planlar var, fesatlar ve fitneler var. Türkiye bugün ayrışmayacaktır, kenetlenecektir. Bizim buradan Üretim Ekonomisiyle çıkmamız, milli hükümet ile çıkmamız lazım.